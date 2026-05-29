Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
29. 5. 2026,
10.27

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča Policijska uprava Nova Gorica

Petek, 29. 5. 2026, 10.27

1 ura, 24 minut

Tragedija na Ajdovskem: 71-letni delavec po padcu s strehe podlegel poškodbam

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
delovna nesreča v Kranju | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Med obnavljanjem strehe stanovanjskega objekta v naselju Budanje v občini Ajdovščina se je pri padcu poškodoval 71-letni delavec, ki je v bolnišnici podlegel poškodbam, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriške policiste so v četrtek nekaj po 12. uri obvestili o delovni nesreči v naselju Budanje v občini Ajdovščina. 71-letni delavec je med izvajanjem krovskih del padel z objekta in se poškodoval. "Njegova sodelavca sta takoj po nesreči stekla do poškodovanca, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce. Kmalu po prihodu reševalcev na kraj je poškodovanec omedlel in ni kazal znakov življenja, zato so ga reševalci NMP ZD Ajdovščina na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici," so v poročilu zapisali novogoriški policisti.

Nekaj ur kasneje so prejeli obvestilo, da je 71-letni moški podlegel hudim poškodbam. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti.

Policisti tujo krivdo izključili 

O vseh okoliščinah dogodka so policisti obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, prav tako so o dogodku obvestili pristojno delovno inšpekcijsko službo, ki bo v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla inšpekcijski nadzor.  

Glede na dozdajšnje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili. Policistom in reševalcem NMP ZD Ajdovščina so na kraju pomagali tudi gasilci GRC Ajdovščina, so sporočili s PU Nova Gorica. 

sečnja, gozd, nesreča
Novice Tragedija v Javorju: drevo ubilo voznika, ki je v času sečnje pripeljal mimo
policija, slovenska policija
Novice V delovni nesreči umrl moški iz okolice Majšperka
delovna nesreča Policijska uprava Nova Gorica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.