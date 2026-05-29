Tragedija na Ajdovskem: 71-letni delavec po padcu s strehe podlegel poškodbam

Med obnavljanjem strehe stanovanjskega objekta v naselju Budanje v občini Ajdovščina se je pri padcu poškodoval 71-letni delavec, ki je v bolnišnici podlegel poškodbam, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriške policiste so v četrtek nekaj po 12. uri obvestili o delovni nesreči v naselju Budanje v občini Ajdovščina. 71-letni delavec je med izvajanjem krovskih del padel z objekta in se poškodoval. "Njegova sodelavca sta takoj po nesreči stekla do poškodovanca, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce. Kmalu po prihodu reševalcev na kraj je poškodovanec omedlel in ni kazal znakov življenja, zato so ga reševalci NMP ZD Ajdovščina na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici," so v poročilu zapisali novogoriški policisti.

Nekaj ur kasneje so prejeli obvestilo, da je 71-letni moški podlegel hudim poškodbam. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti.

Policisti tujo krivdo izključili

O vseh okoliščinah dogodka so policisti obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, prav tako so o dogodku obvestili pristojno delovno inšpekcijsko službo, ki bo v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla inšpekcijski nadzor.

Glede na dozdajšnje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili. Policistom in reševalcem NMP ZD Ajdovščina so na kraju pomagali tudi gasilci GRC Ajdovščina, so sporočili s PU Nova Gorica.