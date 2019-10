Tožilstvo zahteva ponovitev sojenja oproščenemu balonarju

Tožilstvo je po prejemu oprostilne sodbe balonarju Miru Kolencu vložilo pritožbo, s katero zahteva razveljavitev prvostopenjske razsodbe in vnovično sojenje na prvi stopnji, poročata Delo in Slovenske novice. Kolencu je tožilstvo poskušalo dokazati odgovornost za balonarsko nesrečo, v kateri je leta 2012 umrlo šest ljudi.

Kolenc je 23. avgusta 2012 vodil komercialni balonarski polet nad ljubljanskim Barjem, ki mu je ob zasilnem pristajanju sledila tragedija, v kateri je umrlo šest ljudi od 32 v košari balona, 25 je bilo poškodovanih.

Balonar je na sodišču zatrjeval, da so bile vremenske napovedi tistega dne dobre, med poletom pa je zagledal nenapovedane oblake in sklenil, da pristane. Ob prvem pristanku, ki ni bil sunkovit, so ljudje košaro začeli zapuščati, kar je balonu dalo nov zagon. Kasneje je balon ob nekaj udaril in pristal. Izbruhnil je tudi požar.

Tožilstvo na drugi strani verjame, da je pilot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti povzročil iz malomarnosti ter da se je zavedal, da se zaradi slabih vremenskih razmer, nespoštovanja pravil stroke in pravil pristajanja lahko zgodi nesreča. V obtožnici mu je tožilstvo očitalo, da pred vzletom ni dovolj preverjal vremenske napovedi, da je za pristanek izbral napačen kraj in napačno tehniko pristajanja, da ni ukrenil vsega za zasilni pristanek balona. Zanj je zahtevalo osem let zapora.

Sodnica Sinja Božičnik je Kolenca oprostila predvsem na podlagi mnenja izvedenca, Angleža Philipa Dunningtona, ki je vzroke za nesrečo pripisal več dejavnikom; relativni neizkušenosti pilota v neobičajnih razmerah, izbruhu požara in nezadostnih napotkih potnikom.