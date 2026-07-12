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Avtor:
M. T.

Nedelja,
12. 7. 2026,
19.59

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek
LPP nesreča nesreča Ljubljana

Nedelja, 12. 7. 2026, 19.59

35 minut

"Totalka" avtobusa LPP v Ljubljani: trčil je v mlado voznico

Avtor:
M. T.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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LPP avtobus, Ljubljana | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

V Ljubljani se je danes po poročanju portala N1 Slovenija zgodila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena mestni avtobus LPP in osebni avtomobil s tablico L, ki ga je v družbi spremljevalke vozila mlada voznica. Avtobus naj bi bil v nesreči tako močno poškodovan, da vožnje ni več mogel nadaljevati, mlada voznica pa zelo pretresena.

Nesreča se je zgodila pri bežigrajskem stadionu v križišču Samove, Dunajske in Topniške ulice v Ljubljani.

Kot poroča N1 Slovenija, je mlada voznica, ko se je na semaforju prižgala rumena luč, močno zavrla. To je storil tudi voznik avtobusa, šlo naj bi za električni model, a je kljub zaviranju trčil v zadnji del osebnega avtomobila in ga ob trku potisnil na sredino križišča.

Avtobus je bil v nesreči tako poškodovan, da nadaljevanje vožnje ni bilo več mogoče, mlada voznica za zelo pretresena. Poročil o morebitnih poškodbah vpletenih za zdaj še ni. 

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