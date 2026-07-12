"Totalka" avtobusa LPP v Ljubljani: trčil je v mlado voznico

V Ljubljani se je danes po poročanju portala N1 Slovenija zgodila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena mestni avtobus LPP in osebni avtomobil s tablico L, ki ga je v družbi spremljevalke vozila mlada voznica. Avtobus naj bi bil v nesreči tako močno poškodovan, da vožnje ni več mogel nadaljevati, mlada voznica pa zelo pretresena.

Nesreča se je zgodila pri bežigrajskem stadionu v križišču Samove, Dunajske in Topniške ulice v Ljubljani.

Kot poroča N1 Slovenija, je mlada voznica, ko se je na semaforju prižgala rumena luč, močno zavrla. To je storil tudi voznik avtobusa, šlo naj bi za električni model, a je kljub zaviranju trčil v zadnji del osebnega avtomobila in ga ob trku potisnil na sredino križišča.

Avtobus je bil v nesreči tako poškodovan, da nadaljevanje vožnje ni bilo več mogoče, mlada voznica za zelo pretresena. Poročil o morebitnih poškodbah vpletenih za zdaj še ni.