Telekom Slovenije za Blicnet iztržil 35,4 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Telekom Slovenije je za banjaluško družbo Blicnet, ki jo je prodal podjetju Telekomunikacije Republike srpske, iztržil 35,36 milijona evrov. Znesek so iz Telekoma sporočili, potem ko so danes zaključili z izvedbo vseh aktivnosti za določitev končne kupnine, ki so izhajale iz kupoprodajne pogodbe.