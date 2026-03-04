Telekom Slovenije uporabnikom v ZAE omogoča brezplačno uporabo mobilnih storitev

Telekom Slovenije je svojim uporabnikom, ki so trenutno v Združenih arabskih emiratih (ZAE), omogočil, da lahko v omrežju tamkajšnjega operaterja du‑Emirates brezplačno uporabljajo mobilne storitve v gostovanju. Te vključujejo klice, sporočila in prenos podatkov.

V Telekomu Slovenije se v zahtevnih in negotovih razmerah, v katerih so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičali slovenski državljani, odzivajo z mislijo na varnost in dobrobit svojih uporabnikov. Zato bodo uporabnikom, ki so v Združenih arabskih emiratih, do vključno 22. marca omogočili brezplačno uporabo mobilnih storitev v gostovanju v omrežju operaterja du-Emirates, so zapisali v sporočilu za javnost.

V tem obdobju jim bodo zagotovili brezplačen mobilni prenos podatkov ter klice in sporočila, da bodo lahko brez skrbi ostali v stiku s svojimi bližnjimi in dostopali do ključnih informacij.

Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri tem pozorni tudi na limit za prenos podatkov v tujini. "Če limit dosežejo, ga lahko nastavijo na novo vrednost in prenos podatkov uporabljajo še naprej. Za porabljene storitve jim bodo v času od 1. marca do 22. marca priznali popust," so sporočili.

V primeru zaznanih zlorab si v Telekomu Slovenije pridržujejo pravico do obračuna storitev v skladu z veljavnim cenikom.

Uporabnikom želijo zagotoviti varno in zanesljivo komunikacijo

S tovrstno podporo želijo izraziti solidarnost in skrb za uporabnike, ki se soočajo z izrednimi okoliščinami, ter na ta način potrditi svojo zavezanost odgovornemu ravnanju do sočloveka tudi v najtežjih trenutkih, so še sporočili iz nacionalnega operaterja.