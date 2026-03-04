Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
4. 3. 2026,
8.47

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Slovenci mobilno gostovanje Združeni arabski emirati Telekom Slovenije

Sreda, 4. 3. 2026, 8.47

1 ura, 11 minut

Telekom Slovenije uporabnikom v ZAE omogoča brezplačno uporabo mobilnih storitev

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
sms, mobilni telefon, sporočilo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Telekom Slovenije je svojim uporabnikom, ki so trenutno v Združenih arabskih emiratih (ZAE), omogočil, da lahko v omrežju tamkajšnjega operaterja du‑Emirates brezplačno uporabljajo mobilne storitve v gostovanju. Te vključujejo klice, sporočila in prenos podatkov.

V Telekomu Slovenije se v zahtevnih in negotovih razmerah, v katerih so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičali slovenski državljani, odzivajo z mislijo na varnost in dobrobit svojih uporabnikov. Zato bodo uporabnikom, ki so v Združenih arabskih emiratih, do vključno 22. marca omogočili brezplačno uporabo mobilnih storitev v gostovanju v omrežju operaterja du-Emirates, so zapisali v sporočilu za javnost.

V tem obdobju jim bodo zagotovili brezplačen mobilni prenos podatkov ter klice in sporočila, da bodo lahko brez skrbi ostali v stiku s svojimi bližnjimi in dostopali do ključnih informacij.

polet Maskat
Novice Čartersko letalo družbe Jordan Air s Slovenci je vzletelo

Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri tem pozorni tudi na limit za prenos podatkov v tujini. "Če limit dosežejo, ga lahko nastavijo na novo vrednost in prenos podatkov uporabljajo še naprej. Za porabljene storitve jim bodo v času od 1. marca do 22. marca priznali popust," so sporočili. 

V primeru zaznanih zlorab si v Telekomu Slovenije pridržujejo pravico do obračuna storitev v skladu z veljavnim cenikom.

Uporabnikom želijo zagotoviti varno in zanesljivo komunikacijo

S tovrstno podporo želijo izraziti solidarnost in skrb za uporabnike, ki se soočajo z izrednimi okoliščinami, ter na ta način potrditi svojo zavezanost odgovornemu ravnanju do sočloveka tudi v najtežjih trenutkih, so še sporočili iz nacionalnega operaterja.

Šanghaj, Kitajska
Novice Vojna v Iranu: Kitajska se pripravlja na udarec
potniki v Dubaju
Sportal Šokirani, koliko denarja želijo za letalske vozovnice iz Omana #video
Slovenci mobilno gostovanje Združeni arabski emirati Telekom Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.