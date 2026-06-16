V drugi oddaji Najboljši med policami smo bili v Sparu otroško navihani. Šolski zvonec bo kmalu oznanil konec šolskega leta, poletne počitnice pa so že pred vrati. Tokrat so bili v ospredju izdelki za najmlajše: od otroške prehrane in izdelkov za nego do pripomočkov za ustvarjanje in brezskrbno igro. Katera ekipa se je bolje znašla med policami? Preverite v videu!

Najboljši med policami, v kateri se bodo pari tekmovalcev pod vodstvom Davida Urankarja podali v pravo bitko med policami. Dobrodošli v drugi oddaji! Oglejte si video in sodelujte v nagradni igri. Nakupovanje je ena tistih stvari, za katere smo prepričani, da jih obvladamo. Vemo, kje najdemo najljubše izdelke, poznamo cene in police, po katerih se gibljemo skoraj na pamet. A kako dobro bi se znašli, če bi morali vse to dokazati pod pritiskom časa? Odgovor prinaša nova oddaja, v kateri se bodo pari tekmovalcev pod vodstvom Davida Urankarja podali v pravo bitko med policami. Dobrodošli v drugi oddaji!

Foto: Siol.net

Bo družinska naveza premagala prijateljsko ekipo?

Spoznajmo tokratne tekmovalce. V zeleni ekipi sta združila moči Matjaž Korošec in Vid Rožič. Matjaž je v igro prinesel očetovske izkušnje, Vid pa radovednost in željo, da preveri, kako bi se znašel v svetu družinskih nakupov.

V rdeči ekipi pa sta nastopila oče in hči, Marijan Hafner in Uršula Hafner. Trdita, da sta uigran tandem za hitre nakupe, saj natančno vesta, kje v trgovini najdeta svoje najljubše izdelke. Bo družinska naveza premagala prijateljsko ekipo?

Foto: Siol.net

Pred ekipama so bili trije izzivi, ki so preverili hitrost, spretnost in poznavanje izdelkov za najmlajše. Najprej sta se morali ekipi podati med police in v zgolj 60 sekundah v voziček zbrati čim več izdelkov s pripravljenega seznama. Sledil je preizkus poznavanja cen, kjer je odločal občutek za vrednost izdelkov, ki jih starši pogosto kupujejo za svoje otroke. O končnem zmagovalcu pa je odločal še hitri družinski kviz, v katerem ni bilo časa za dolgo razmišljanje. Naj se igra prične!

Foto: Siol.net

Prvi izziv: Tekma med policami

Na seznamu je tekmovalce čakalo 15 izdelkov, ki jih starši pogosto kupujejo za svoje najmlajše: od bio kašic in otroške prehrane do plenic, izdelkov za nego ter pripomočkov za ustvarjanje. Naloga se je slišala preprosto: v 60 sekundah poiskati čim več pravilnih izdelkov in jih spraviti v nakupovalni voziček. Hitro se je izkazalo, da izziv ni tako enostaven, kot se zdi na prvi pogled.

Ko se je odštevanje začelo, je med policami hitro zavladala prava tekmovalna mrzlica. Tekmovalci so hiteli od enega oddelka do drugega, preverjali sezname in iskali izdelke, pri čemer je vsaka pravilna izbira pomenila dragoceno točko. Pod pritiskom časa so se pojavili tudi dvomi, hitre odločitve in lovljenje zadnjih sekund.

Po preštetju izdelkov se je izkazalo, da je bila uspešnejša zelena ekipa. Matjaž Korošec in Vid Rožič sta uspela najti tri izdelke s seznama, medtem ko sta Marijan in Uršula Hafner zbrala dva pravilna izdelka. Sledil je drugi izziv, v katerem ni odločala hitrost, temveč dober občutek za cene izdelkov.

Foto: Siol.net

Drugi izziv: Cene med policami

Otroški izdelki so pomemben del družinskega proračuna, zato starši dobro vemo, kako pomembno je premišljeno nakupovanje. Sparovi izdelki slovijo po dobrem razmerju med kakovostjo in ceno, a kako dobro tekmovalci v resnici poznajo njihovo vrednost?

V drugem izzivu so morali oceniti cene treh izdelkov z otroškega seznama. Za vsakega so imeli na voljo le 45 sekund, nato pa je sledilo razkritje pravilnih odgovorov. Točko je prejela ekipa, ki se je s svojo oceno najbolj približala dejanski ceni izdelka.

Kdo je bil natančnejši pri ugibanju cen: rdeča ali zelena ekipa? Preverite v videu.

Foto: Siol.net

Tretji izziv: Družinski kviz

Po prvih dveh igrah je bilo jasno, da bo o zmagovalcu odločal zadnji izziv. Tekmovalce je čakal družinski kviz, v katerem ni bilo časa za dolgo razmišljanje. V 60 sekundah so morali odgovoriti na čim več vprašanj, pri čemer je štel le prvi odgovor.

Kako dobro poznate izdelke za najmlajše? Veste, kako se imenuje Sparova blagovna znamka vrhunskih plenic? Ali pa pod katero blagovno znamko najdemo Sparove bio izdelke in otroško prehrano? Tekmovalci so morali pokazati tudi nekaj splošnega znanja, denimo, kako imenujemo prvo zobovje pri otrocih in kateri mineral je ključen za rast zdravih otroških kosti. Pravilni odgovori so prinašali dragocene točke, napetost pa je rasla z vsakim vprašanjem.

Katera ekipa je ohranila največ zbranosti in si z boljšim poznavanjem otroškega sveta priborila zmago?

Foto: Siol.net

Zmaga je šla v družinske roke

Zeleni par, Matjaž Korošec in Vid Rožič, je v družinskem kvizu zbral sedem pravilnih odgovorov, Marijan in Uršula Hafner pa sta jih pravilno odgovorila osem. Po seštevku vseh treh izzivov je bil končni rezultat izjemno tesen. Z 12 točkami sta zmago slavila Marijan in Uršula Hafner, medtem ko sta Matjaž Korošec in Vid Rožič tekmovanje končala z 11 točkami.

Zmagovalca sta poleg bogatih vrečk Sparovih izdelkov prejela še darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov. Vsi štirje tekmovalci so bili vse do konca v igri za zmago, na koncu pa je o zmagovalcu odločila le ena sama točka.

Foto: Siol.net

Spremljajte oddajo Najboljši med policami Druga oddaja je postregla z otroško navihanimi izzivi in preverila, kako dobro tekmovalci poznajo izdelke za najmlajše. Pred nami pa so še trije tematsko obarvani obračuni. V naslednjih oddajah bomo preverili, kdo najbolje obvlada pripravo popolnega piknika, kako dobro poznamo izdelke za zdrav življenjski slog in kaj vse potrebujemo za brezskrben ter varen dopust. Katera ekipa se bo najbolje znašla v naslednjih izzivih in kdo bo dokazal, da je res najboljši med policami? Spremljajte nas tudi v prihodnjih oddajah Najboljši med policami.