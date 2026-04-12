Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
6.22

55 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
pravoslavna cerkev velika noč

Nedelja, 12. 4. 2026, 6.22

55 minut

Teden dni po katolikih in evangeličanih veliko noč obeležujejo še pravoslavci

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Pravoslavna velika noč | Osrednje velikonočno praznovanje so začeli v petek, ko so v cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob. | Foto Reuters

Osrednje velikonočno praznovanje so začeli v petek, ko so v cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob.

Foto: Reuters

Teden dni po katoliških in evangeličanskih vernikih danes veliko noč obeležujejo še pravoslavni kristjani. Danes zjutraj in dopoldne bodo imeli po pravoslavnih cerkvah slovesno velikonočno liturgijo. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je v poslanici ob prazniku pozval k premagovanju konfliktov v svetu.

V poslanici je patriarh izpostavil, da so vojne, nasilje in širjenje neresnic postali del našega vsakdana, medtem ko se človeške tragedije pogosto potiskajo v ozadje ekonomskih interesov. "Tak pogled, kjer je materialna korist postavljena pred človeško življenje, ne vodi le v vojne, temveč jih tudi utrjuje. To je velik poraz človeštva," je opozoril.

Pozval je k odpuščanju in prekinitvi kroga vojn in sovraštva, saj je maščevanje "križanje brez vstajenja, neodpuščanje pa smrt". "Zato okrepljeni z milostjo tega praznika praznikov, objemimo drug drugega in tudi tiste, ki nas sovražijo, ter zapojmo Kristus je vstal od mrtvih," je še dejal.

Sedemtedenski post

Pravoslavni verniki se na veliko noč pripravljajo s sedemtedenskim postom, med katerim v ospredju ni zgolj odrekanje hrani, ampak tudi odrekanje slabim dejanjem, poudarek je tudi na molitvi.

Osrednje velikonočno praznovanje so začeli v petek, ko so v cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob. Danes zjutraj bo v pravoslavnih cerkvah slavnostna liturgija s procesijami. Osrednje bogoslužje bo ob 8.30 v ljubljanski pravoslavni cerkvi. Velikonočna bogoslužja z mašami bodo tudi v ponedeljek in torek dopoldne.

Skupaj s pravoslavnimi verniki v Sloveniji veliko noč danes praznujejo pravoslavni verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji in Gruziji, pa tudi v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Nekatere druge pravoslavne cerkve pa so sprejele Milankovićev koledar in so enako kot katoliki in evangeličani veliko noč praznovale 5. aprila.

Lana Jurčević
Trendi Priljubljena hrvaška pevka na veliko noč rodila drugega otroka
Robert Golob
Novice Golob: Ne bo šlo naenkrat in ne brez preizkušenj, ampak vztrajno, korak za korakom
Stanislav Zore
Mnenja Nadškof Stanislav Zore: Ni težava, da Cerkev sredstva ima – pomembno je, kako in za kaj jih uporabi
pravoslavna cerkev velika noč
VEČ NOVIC
