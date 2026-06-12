Zvečer in ponoči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugo bo še precej jasno. V soboto bo večinoma sončno in topleje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Prihodnji teden pa prinaša precej bolj spremenljivo vreme, saj ponedeljek in torek prinašata več možnosti krajevnih ploh in neviht ter nižje temperature, medtem ko se bodo temperature v drugi polovici tedna spet približale in presegle 30 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Sončna nedelja, z možnostjo ploh in neviht, hladnejši in z več možnosti dežja tudi v začetku novega tedna

V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti osrednji Sloveniji.

Tako naj bi se v Ljubljani gibale temperature od sredine tedna naprej. Foto: ARSO Meteo

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Po nekoliko hladnejšem ponedeljku in torku, ko lahko pričakujemo nižje temperature (do 24 stopinj Celzija) in tudi krajevne plohe, pa se utegne do konca prihodnjega tedna ogreti tudi do 33 ali celo do 34 stopinj Celzija, je zapisano na straneh Arsa.

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