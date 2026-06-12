Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
12. 6. 2026,
19.07

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
nevihta vročina poletje sonce temperature vreme vremenska napoved ARSO

Petek, 12. 6. 2026, 19.07

22 minut

Takšno vreme nam prinaša konec tedna, že prihodnji teden prihaja obrat in vročina

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Vročina, visoke temperature | Od sredine prihodnje tedna se bodo po trenutnih napovedih temperature višale in do konca tedna lahko povzpele tudi do 34 stopinj Celzija. | Foto Shutterstock

Od sredine prihodnje tedna se bodo po trenutnih napovedih temperature višale in do konca tedna lahko povzpele tudi do 34 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Zvečer in ponoči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugo bo še precej jasno. V soboto bo večinoma sončno in topleje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Prihodnji teden pa prinaša precej bolj spremenljivo vreme, saj ponedeljek in torek prinašata več možnosti krajevnih ploh in neviht ter nižje temperature, medtem ko se bodo temperature v drugi polovici tedna spet približale in presegle 30 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Sončna nedelja, z možnostjo ploh in neviht, hladnejši in z več možnosti dežja tudi v začetku novega tedna

V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti osrednji Sloveniji.

Tako naj bi se v Ljubljani gibale temperature od sredine tedna naprej. | Foto: ARSO Meteo Tako naj bi se v Ljubljani gibale temperature od sredine tedna naprej. Foto: ARSO Meteo

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Po nekoliko hladnejšem ponedeljku in torku, ko lahko pričakujemo nižje temperature (do 24 stopinj Celzija) in tudi krajevne plohe, pa se utegne do konca prihodnjega tedna ogreti tudi do 33 ali celo do 34 stopinj Celzija, je zapisano na straneh Arsa.

Preberite še:

Komenda
Novice V Komendi hitijo s sanacijo: na terenu več kot 200 gasilcev
Komenda, neurje, škoda
Novice Apokalipsa v Komendi: "Na marsikateri njivi ni več kaj pobrati, ni več kaj požeti" #video #foto
Strela
Novice 60 tisoč udarov strele letno v Sloveniji: tako se lahko zaščitite
Komenda, neurje
Novice Pretresljivi prizori opustošene Komende, v Cerkljah veter podiral stene in razbijal okna #foto #video
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
vroče, vročina, poletje, suša
Novice Meteorolog Gregorčič razkril, kdaj bi lahko napovedali prvi poletni vročinski val
nevihta vročina poletje sonce temperature vreme vremenska napoved ARSO
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.