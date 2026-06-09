Torek, 9. 6. 2026, 16.38
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Kako so potekale primopredaje ministrskih poslov
Po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše so od petka na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Zadnja je bila danes na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer je zunanji minister Tone Kajzer ocenil, da je slovenska zunanja politika na dobri poti.
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15 ministrov četrte Janševe vlade, ki so se po imenovanju v DZ v četrtek zvečer že sestali na prvi seji vlade, se je od petka seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili.
Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, je kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti.
Sledila bo ocena stanja na posameznih področjih
Primopredaje so se na ministrstvih večinoma zvrstile v petek, v jutranjih in dopoldanskih urah. Zadnja je danes potekala na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.
Kot je že v četrtek napovedal premier Janša, bo po predajah poslov narejena ocena stanja na posameznih področjih.
Janša pa je posle od svojega predhodnika prevzel že v četrtek zvečer, zatem ko je v DZ prisegla nova ministrska ekipa. Golob je ob tem dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja.