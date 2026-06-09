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Avtorji:
M. L., K. M., STA

Torek,
9. 6. 2026,
16.38

Osveženo pred

28 minut

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vlada Janez Janša Janez Janša primopredaja poslov minister

Torek, 9. 6. 2026, 16.38

28 minut

Kako so potekale primopredaje ministrskih poslov

Avtorji:
M. L., K. M., STA

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Ministri vlade Republike Slovenije. Ministrska ekipa. Skupinska fotografija. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše so od petka na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Zadnja je bila danes na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer je zunanji minister Tone Kajzer ocenil, da je slovenska zunanja politika na dobri poti.

Primopredaje poslov na posameznih ministrstvih:
Kajzer ob primopredaji: Slovenska zunanja politika je na dobri poti
Zupančič prevzema pravosodno ministrstvo, primopredaja še ni končana
Danijel Lorbek prevzema vodenje policije
Šircelj napovedal prve ukrepe: zmanjšanje števila zaposlenih, kaj bo z bankomati?
Ostrc po prevzemu poslov: Danes je čas za začetek dela
Kirbiš Rojs napovedala nadaljevanje prevzetega dela. Jevšek: Veseli me.
Vrtovec in Kumer ob primopredaji za čim manj energetskih kriz #video
Tone Kajzer bo prevzel le tehnični del primopredaje poslov, politični del v začetku prihodnjega tedna
Matoz: "Sprejemamo stanje, ki ni najbolj rožnato. Ni dosti časa, gremo delat."
Mesec in Maljevac predala posle Mateji Ribič #foto
Mesec in Logar opravila primopredajo #foto
Zlobko in Matoz bosta predala ministrske posle

15 ministrov četrte Janševe vlade, ki so se po imenovanju v DZ v četrtek zvečer že sestali na prvi seji vlade, se je od petka seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili.

Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, je kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti.

Sledila bo ocena stanja na posameznih področjih 

Primopredaje so se na ministrstvih večinoma zvrstile v petek, v jutranjih in dopoldanskih urah. Zadnja je danes potekala na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Kot je že v četrtek napovedal premier Janša, bo po predajah poslov narejena ocena stanja na posameznih področjih.

Janša pa je posle od svojega predhodnika prevzel že v četrtek zvečer, zatem ko je v DZ prisegla nova ministrska ekipa. Golob je ob tem dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja.

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