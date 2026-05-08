Tako bi s porabo elektrike v enem dnevu zaslužili 20 evrov

Elektrika je med prvomajskimi prazniki dosegala rekordno nizke cene, tudi –474 evrov na megavatno uro. Dinamični nakup po urnih borznih cenah, ki ga slovenska gospodinjstva šele spoznavajo, omogoča zaslužek z rabo elektrike v času negativnih cen. S pomočjo BISOL Energije smo izračunali, koliko bi tako prihranili.

Dinamični model nakupa elektrike omogoča prilagajanje večje porabe, kot sta uporaba pralnega in pomivalnega stroja, obdobju nižjih cen in s tem povečevanje prihranka. Idealen je tudi za vse, ki delajo od doma, saj je elektrika med delavniki ugodnejša zunaj jutranje in popoldanske konice, in za tiste, ki želijo najugodneje napolniti električna vozila.

Med prvomajskimi počitnicami so urne cene elektrike dosegale ekstremno nizke ravni. 26. aprila je bila najnižja cena –400,9 evra na megavatno uro s povprečno dnevno ceno, ki je bila prav tako negativna (–5,4 EUR/MWh). 1. maja je cena padla na –473,8 EUR/MWh s povprečno dnevno ceno 7,3 EUR/MWh.

Če primerjamo – enotna tarifa na najnižjem fiksnem ceniku v Sloveniji znaša 99 evrov na megavatno uro (paket FIKSNI99 dobavitelja BISOL Energija).

Elektrika je med prvomajskimi prazniki dosegala rekordno nizke cene, tudi –47 centov na kilovatno uro. Foto: BISOL Energija

Toliko prihrani gospodinjstvo

Dinamične cene se oblikujejo glede na ponudbo in povpraševanje v energetskem sistemu. Ko je v sistemu presežek energije, so cene negativne. Takrat s porabo elektrike razbremenite energetsko omrežje, za to pa ste tudi plačani.

Poglejmo si dva prvomajska primera uporabnika paketa DINAMIČNI pri BISOL Energiji (moč odjemnega mesta: 14 kW).

Primer 1: Gospodinjska opravila: 7 evrov

S porabo elektrike (5 kilovatnih ur na uro) med 10.00 in 16.00, ki je vključevala kuhanje kosila, pranje perila in hlajenje s klimatsko napravo, je gospodinjstvo zaslužilo sedem evrov.

Primer 2: Gospodinjska opravila in polnjenje električnega avtomobila: 20 evrov

Gospodinjstvo je s polnjenjem električnega vozila (9 kilovatnih ur na uro) lahko dodatno zaslužilo 13 evrov – skupaj 20 evrov.

Dinamični model nakupa elektrike je v Skandinaviji in Zahodni Evropi že močno uveljavljen. BISOL Energija ga je slovenskim potrošnikom prva predstavila skupaj z orodji za učinkovito zniževanje računov.

Z brezplačno aplikacijo BISOL360 lahko uporabniki spremljajo cene elektrike v živo in za en dan vnaprej. Da ne zamudijo priložnosti za prihranek, so o padcu cen obveščeni v realnem času.

286 ur z negativno ceno elektrike v letu 2025

Dinamične cene od marca naprej zaradi višjih temperatur, večje osončenosti in posledično nižjih cen prinašajo vse več priložnosti za prihranek. V letu 2025 smo imeli 601 uro s ceno elektrike, nižjo od 0,01 evra na kilovatno uro, 286 ur pa je bila cena celo negativna.

Maja in avgusta 2025 so lahko slovenski uporabniki elektriko brezplačno uporabljali kar štiri ure na dan, v času negativnih ur pa so s porabo celo aktivno zniževali svoj račun. Letos je bilo negativnih cen že 132, kar je več kot v enakem obdobju lani (106).

Graf prikazuje, koliko ur na dan je bila elektrika brezplačna ali je imela negativno ceno v letu 2025. Podatki so prikazani po mesecih. Vir: SIPX. Foto: BISOL Energija

Kaj izbrati: fiksni cenik ali dinamične cene?

BISOL Energija ponuja dva pristopa k nakupu elektrike. Sodobni nakup elektrike po dinamičnih cenah neposredno s slovenske energetske borze je namenjen vsem, ki želijo svoje stroške aktivno upravljati. Za tiste, ki si želijo predvsem predvidljivosti stroškov do konca leta 2026, pa je na voljo FIKSNI99 – klasični paket z najnižjo fiksno tarifo v Sloveniji.

Enotna tarifa (ET) paketa FIKSNI99 znaša 99 evrov na megavatno uro brez DDV, višja (VT) 109, manjša (MT) pa 94. Cena z vključenim DDV je 120,8 evra na megavatno uro za ET, 133,0 za VT in 114,7 za MT. Cena je zagotovljena do konca leta 2026, kar uporabnikom omogoča zaščito pred morebitnimi prihodnjimi nihanji cen električne energije.