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Avtor:
A. P. K.

Petek,
3. 7. 2026,
21.14

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešani policija

Petek, 3. 7. 2026, 21.14

13 minut

Svojci pogrešajo mladoletnika iz Domžal. Ste ga videli?

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
policija, pogrešani | Mladoletnik je bil nazadnje viden na območju Domžal. | Foto PU Ljubljana

Mladoletnik je bil nazadnje viden na območju Domžal.

Foto: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Marka Jeretino Kotnika.

Pogrešani Mark Jeretina Kotnik je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, svetlo rjavih las. Oblečen je v črno kratko majico, bele kratke hlače in natikače. Nazadnje je bil viden na območju Domžal. Ker z doslej izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija javnost prosi za informacije.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

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