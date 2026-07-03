Svojci pogrešajo mladoletnika iz Domžal. Ste ga videli?

Pogrešani Mark Jeretina Kotnik je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, svetlo rjavih las. Oblečen je v črno kratko majico, bele kratke hlače in natikače. Nazadnje je bil viden na območju Domžal. Ker z doslej izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija javnost prosi za informacije.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.