Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sobota,
11. 4. 2026,
15.14

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
policija pogrešane osebe pogrešan

Sobota, 11. 4. 2026, 15.14

39 minut

Svojci pogrešajo mladoletnega Anžeta iz Kovorja. Ste ga videli?

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
pogrešani, Anže Klinar | 17-letni Anže iz Kovorja je odšel neznano kam. | Foto PU Kranj

17-letni Anže iz Kovorja je odšel neznano kam.

Foto: PU Kranj

Policisti Policijske postaje Radovljica so bili danes okoli 13. ure obveščeni o pogrešani osebi. Gre za 17-letnega Anžeta Klinarja, ki prihaja iz Kovorja v občini Tržič in so ga svojci videli danes okoli 10. ure.

Pogrešani Anže Klinar je visok okoli 180 centimetrov, je suhe postave in ima črne lase. Oblečen je bil v siv pulover in črno jakno ter črne hlače. Obute je imel črne superge. Nazadnje je bil pogrešani viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam. S seboj je vzel avtobusno karto, zato obstaja možnost, da je šel tudi na avtobus, so sporočili s kranjske policijske uprave.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, javnost naprošamo za informacije. Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Tržič, 04/598 29 00 ali Policijsko postajo Radovljica, (04) 537 78 00 ali na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so še zapisali na policiji.

policija, slovenska policija
policija pogrešane osebe pogrešan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

