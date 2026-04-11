Svojci pogrešajo mladoletnega Anžeta iz Kovorja. Ste ga videli?

Policisti Policijske postaje Radovljica so bili danes okoli 13. ure obveščeni o pogrešani osebi. Gre za 17-letnega Anžeta Klinarja, ki prihaja iz Kovorja v občini Tržič in so ga svojci videli danes okoli 10. ure.

Pogrešani Anže Klinar je visok okoli 180 centimetrov, je suhe postave in ima črne lase. Oblečen je bil v siv pulover in črno jakno ter črne hlače. Obute je imel črne superge. Nazadnje je bil pogrešani viden danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam. S seboj je vzel avtobusno karto, zato obstaja možnost, da je šel tudi na avtobus, so sporočili s kranjske policijske uprave.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, javnost naprošamo za informacije. Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Tržič, 04/598 29 00 ali Policijsko postajo Radovljica, (04) 537 78 00 ali na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so še zapisali na policiji.