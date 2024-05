Svojci pogrešajo 33-letnico z območja Maribora

Pogrešana je 33-letna Linda Tišler. Nazadnje so jo videli v petek popoldan. Visoka je približno 165 centimetrov, suhe postave, dolgih svetlo rjavih las, svetle polti in modrih oči. Oblečena je bila v oblačila svetle dolge hlače, svetlo prehodno jakno in športne copate sivo-bele barve, so sporočili s Policijske uprave Maribor.