R. K.

Četrtek,
14. 5. 2026,
17.26

Svojci pogrešajo 17-letno Emelo. Ste jo videli?

Emela Bunić | Foto PU Kranj

Foto: PU Kranj

Svojci pogrešajo 17-letno Emelo Bunić iz Mlake pri Kranju. Mladoletnico so nazadnje videli v četrtek v bližini Biotehničnega centra v Naklem.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, suhe postave, ima daljše temne lase, ki segajo preko ramen. Oblečena je bila v modre jeans hlače, pulover vojaško zelene barve, obuta pa v Nike superge. S seboj je imela tudi nahrbtnik črne barve.   

Policija vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Pogrešana oseba
