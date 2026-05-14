Svojci pogrešajo 17-letno Emelo. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo 17-letno Emelo Bunić iz Mlake pri Kranju. Mladoletnico so nazadnje videli v četrtek v bližini Biotehničnega centra v Naklem.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, suhe postave, ima daljše temne lase, ki segajo preko ramen. Oblečena je bila v modre jeans hlače, pulover vojaško zelene barve, obuta pa v Nike superge. S seboj je imela tudi nahrbtnik črne barve.

Policija vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.