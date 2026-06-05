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Avtor:
M. L.

Petek,
5. 6. 2026,
17.05

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Nataša Avšič Bogovič Svoboda Državni zbor

Petek, 5. 6. 2026, 17.05

1 minuta

Svoboda zahteva presojo Stevanovićevih izjav zaradi domnevnega seksizma

Avtor:
M. L.

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Zoran Stevanović | Foto STA

Foto: STA

Poslanka Svobode in podpredsednica DZ Nataša Avšič Bogovič je kolegiju predsednika DZ predlagala, naj presodi, ali je nedavna objava predsednika DZ Zorana Stevanovića o vedenju poslank Svobode skladna z etičnim kodeksom DZ, so sporočili iz Svobode. "Zapis je žaljiv in objektivizira ženske, ki v politiki že tako doživljajo več seksizma," so poudarili.

"Zapis je neprimeren, nesprejemljiv in nedostojen za poslanca in predsednika državnega zbora kot nosilca ene najvišjih funkcij v državi. Skrajno je žaljiv do poslank in njihovega spola, zato je tudi seksističen. Prav tako predstavlja kršitev temeljnih načel spoštljive komunikacije in varovanja dostojanstva poslank," so zapisali.

Poziv k spoštljivi politični komunikaciji

Naloga predsednika DZ ni javno obračunavanje in poniževanje poslank opozicije, so dodali. Od njega se pričakuje, da bo prispeval h krepitvi zaupanja javnosti v demokracijo, DZ kot demokratično institucijo, funkcijo poslancev in žensk v politiki.

Sporna objava na družbenem omrežju

Stevanović je v objavi na Facebooku namreč zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da postavi red v parlamentu. "Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu," je zapisal.

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Napoved tožbe in zavračanje očitkov

Poslanke Svobode so zaradi objave v četrtek napovedale tožbo proti Stevanoviću. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanović je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico.

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