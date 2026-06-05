Petek, 5. 6. 2026, 17.05
1 minuta
Svoboda zahteva presojo Stevanovićevih izjav zaradi domnevnega seksizma
Poslanka Svobode in podpredsednica DZ Nataša Avšič Bogovič je kolegiju predsednika DZ predlagala, naj presodi, ali je nedavna objava predsednika DZ Zorana Stevanovića o vedenju poslank Svobode skladna z etičnim kodeksom DZ, so sporočili iz Svobode. "Zapis je žaljiv in objektivizira ženske, ki v politiki že tako doživljajo več seksizma," so poudarili.
"Zapis je neprimeren, nesprejemljiv in nedostojen za poslanca in predsednika državnega zbora kot nosilca ene najvišjih funkcij v državi. Skrajno je žaljiv do poslank in njihovega spola, zato je tudi seksističen. Prav tako predstavlja kršitev temeljnih načel spoštljive komunikacije in varovanja dostojanstva poslank," so zapisali.
Poziv k spoštljivi politični komunikaciji
Naloga predsednika DZ ni javno obračunavanje in poniževanje poslank opozicije, so dodali. Od njega se pričakuje, da bo prispeval h krepitvi zaupanja javnosti v demokracijo, DZ kot demokratično institucijo, funkcijo poslancev in žensk v politiki.
Sporna objava na družbenem omrežju
Stevanović je v objavi na Facebooku namreč zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da postavi red v parlamentu. "Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu," je zapisal.
Napoved tožbe in zavračanje očitkov
Poslanke Svobode so zaradi objave v četrtek napovedale tožbo proti Stevanoviću. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanović je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico.