Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. J.

Sreda,
1. 7. 2026,
15.41

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek

Sreda, 1. 7. 2026, 15.41

1 ura, 21 minut

Sindikat ali politični akter?

SVIZ pred poletjem učitelje poziva na politične barikade

Avtor:
P. J.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Jakob Počivavšek, Boris Koprivnikar, Branimir Štrukelj | Foto STA

Foto: STA

Zadnji šolski zvonec je odzvonil, učilnice so se spraznile, učitelji pa so misli že usmerili proti zasluženemu poletnemu oddihu. A namesto klasičnega, zgolj stanovskega voščila za mirne počitnice, je tajništvo Glavnega odbora SVIZ v svojih junijskih e-novicah članstvo presenetilo z eksplicitnim političnim pozivom.

Sindikat vzgoje in izobraževanja, generalni sekretar je Branimir Štrukelj, v preteklosti tudi kandidat Združene levice na volitvah, namreč svoje članice in člane poziva, naj aktivno podprejo zbiranje podpisov za referendum proti t. i. »politični policiji« – tematiki, ki na prvi pogled nima nikakršne neposredne povezave s statusom prosvetnih delavcev.

Ko se šolska kreda zamenja za referendumski obrazec

SVIZ v zapisu članstvu povzema sindikalno dogajanje preteklega meseca – od interventnega zakona, izredne seje Glavnega odbora, do srečanj z novimi zaupniki in čestitk novima pristojnima ministroma. Vendar pa osrednjo težo zaključka sezone nosi poziv, da učitelji najpozneje do 14. julija 2026 oddajo svoj podpis podpore za referendum proti spremembam Zakona o parlamentarni preiskavi.

Sindikalni vrh to odločitev utemeljuje s prepričanjem, da gre pri zakonskih spremembah za poseg v pomembne pravne in demokratične varovalke, ki posameznika varujejo pred zlorabo oblasti, zato je po njihovem mnenju nujno omogočiti, da o tem odločajo državljanke in državljani.

Sindikalni aktivizem ali prekoračitev pooblastil?

Za marsikatero zunanje oko – in verjetno tudi za del članstva – je takšno neposredno vpletanje v ustavno-pravne in strankarsko-politične bitke nenavadno. Primarna vloga sindikata je namreč skrb za plače, delovne pogoje, regres, standard zaposlenih in ugled poklica v družbi. Ko se izobraževalni sindikat prelevi v pobudnika civilno-družbenega odpora proti sistemski državni zakonodaji, se meja med sindikalizmom in politiko zabriše.

Po drugi strani pa zagovorniki tovrstnih potez opozarjajo, da sindikati nikoli niso delovali v družbenem vakuumu. Šolstvo je eden stebrov demokratične družbe, zato avtorji poziva verjamejo, da je dolžnost intelektualcev in tistih, ki vzgajajo prihodnje generacije, zaščititi pravno državo pred domnevnimi zlorabami oblasti. Ali gre v tem primeru za legitimno obrambo demokratičnih standardov ali pa za politizacijo sindikalnega prostora, ki presega mandat, podeljen s strani članstva, pa ostaja odprto vprašanje.

Obvestilo SVIZ je takšno:

SVIZ | Foto: SVIZ Foto: SVIZ

Članek je nastal s pomočjo AI
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.