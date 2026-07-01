SVIZ pred poletjem učitelje poziva na politične barikade

Zadnji šolski zvonec je odzvonil, učilnice so se spraznile, učitelji pa so misli že usmerili proti zasluženemu poletnemu oddihu. A namesto klasičnega, zgolj stanovskega voščila za mirne počitnice, je tajništvo Glavnega odbora SVIZ v svojih junijskih e-novicah članstvo presenetilo z eksplicitnim političnim pozivom.

Sindikat vzgoje in izobraževanja, generalni sekretar je Branimir Štrukelj, v preteklosti tudi kandidat Združene levice na volitvah, namreč svoje članice in člane poziva, naj aktivno podprejo zbiranje podpisov za referendum proti t. i. »politični policiji« – tematiki, ki na prvi pogled nima nikakršne neposredne povezave s statusom prosvetnih delavcev.

Ko se šolska kreda zamenja za referendumski obrazec

SVIZ v zapisu članstvu povzema sindikalno dogajanje preteklega meseca – od interventnega zakona, izredne seje Glavnega odbora, do srečanj z novimi zaupniki in čestitk novima pristojnima ministroma. Vendar pa osrednjo težo zaključka sezone nosi poziv, da učitelji najpozneje do 14. julija 2026 oddajo svoj podpis podpore za referendum proti spremembam Zakona o parlamentarni preiskavi.

Sindikalni vrh to odločitev utemeljuje s prepričanjem, da gre pri zakonskih spremembah za poseg v pomembne pravne in demokratične varovalke, ki posameznika varujejo pred zlorabo oblasti, zato je po njihovem mnenju nujno omogočiti, da o tem odločajo državljanke in državljani.

Sindikalni aktivizem ali prekoračitev pooblastil?

Za marsikatero zunanje oko – in verjetno tudi za del članstva – je takšno neposredno vpletanje v ustavno-pravne in strankarsko-politične bitke nenavadno. Primarna vloga sindikata je namreč skrb za plače, delovne pogoje, regres, standard zaposlenih in ugled poklica v družbi. Ko se izobraževalni sindikat prelevi v pobudnika civilno-družbenega odpora proti sistemski državni zakonodaji, se meja med sindikalizmom in politiko zabriše.

Po drugi strani pa zagovorniki tovrstnih potez opozarjajo, da sindikati nikoli niso delovali v družbenem vakuumu. Šolstvo je eden stebrov demokratične družbe, zato avtorji poziva verjamejo, da je dolžnost intelektualcev in tistih, ki vzgajajo prihodnje generacije, zaščititi pravno državo pred domnevnimi zlorabami oblasti. Ali gre v tem primeru za legitimno obrambo demokratičnih standardov ali pa za politizacijo sindikalnega prostora, ki presega mandat, podeljen s strani članstva, pa ostaja odprto vprašanje.

Obvestilo SVIZ je takšno:

Foto: SVIZ

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