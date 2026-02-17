Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo danes odločal, kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin. Izračun je tokrat nekoliko drugačen, v skladu z novo pokojninsko reformo se bo pri uskladitvi v 50 odstotkih upoštevala rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin.

Svet Zpiza se bo sicer danes sestal na konstitutivni seji, saj se prejšnji sestavi izteka štiriletni mandat. Po potrditvi mandatov novih članov 27-članskega sveta in izvolitvi novega predsednika ter podpredsednika sveta, pa bodo med drugim določili tudi višino redne uskladitve pokojnin.

Predvidena uskladitev za pet odstotkov

Te so se do zdaj redno usklajevale z upoštevanjem 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. Za obdobje do vključno leta 2034 pa so s pokojninsko reformo predvideli uskladitev v višini 50 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 50 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin.

V finančnem načrtu zavoda za leto 2026 je sicer predvidena uskladitev za pet odstotkov, a glede na podatke, ki jih je objavil Statistični urad RS, bo uskladitev nekoliko nižja. Po objavljenih podatkih se je povprečna bruto plača v lanskem letu zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je bila 2,4 odstotka.

Višje pokojnine bodo izplačali 27. februarja, hkrati bodo obračunali tudi razliko za januar.