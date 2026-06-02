Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
2. 6. 2026,
16.28

ministrica kandidati

Suzana Lep Šimenko prepričala pristojno komisijo DZ

Suzana Lep Šimenko | Naloga vlade mora ostati tudi ohranjanje in krepitev identitete slovenskega naroda, je menila. Pri tem ima pomembno vlogo jezik, zato je Lep Šimenko predlagala preureditev učnih gradiv in platform za učenje slovenskega jezika, da se uporabnikom čim bolj približa učenje slovenščine. | Foto Bor Slana/STA

Naloga vlade mora ostati tudi ohranjanje in krepitev identitete slovenskega naroda, je menila. Pri tem ima pomembno vlogo jezik, zato je Lep Šimenko predlagala preureditev učnih gradiv in platform za učenje slovenskega jezika, da se uporabnikom čim bolj približa učenje slovenščine.

Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo DZ. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo sedem od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja. Večji poudarek namerava dati tudi mladim in ohranjanju slovenstva, je napovedala pred komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dolgoletna poslanka SDS je ocenila, da se je s problematiko Slovencev zunaj meja dobro seznanila v prejšnjem sklicu parlamenta, ko je bila predsednica komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Menila je še, da je nujen stalen dialog s predstavniki Slovencev zunaj meja.

Napovedala je, da namerava večji poudarek dati gospodarskemu sodelovanju in povezovanju s Slovenci zunaj meja, ker da krepi slovensko identiteto. Pomembno se ji zdi tudi pritegniti Slovence zunaj meja, da bi investirali v Slovenijo. Zavzela se je še za poenostavitev določenih postopkov za prijavo na razpise.

V odnosih s Slovenci zunaj meja so po njenih besedah pomembni tudi mladi, "ker je predvsem od njih odvisno, kako se bo slovenstvo ohranjalo". Pri tem je Lep Šimenko priznala, da je položaj mladih različen glede na lokacijo. V zamejstvu so dobro organizirani, imajo svoja društva, drugod se soočajo s pomanjkanjem organiziranosti in se povezujejo bolj neformalno, je pojasnila.

Lep Šimenko je dejala še, da želi okrepiti tudi štipendiranje mladih Slovencev zunaj meja z dolgoročnim ciljem spodbujanja vračanja v Slovenijo.

Naloga vlade mora ostati tudi ohranjanje in krepitev identitete slovenskega naroda, je menila. Pri tem ima pomembno vlogo jezik, zato je Lep Šimenko predlagala preureditev učnih gradiv in platform za učenje slovenskega jezika, da se uporabnikom čim bolj približa učenje slovenščine.

Težiti je treba k temu, da države, kjer živijo Slovenci, v polnosti uresničujejo svoje zakonske obveze, je dejala. Pri tem se je zavzela za ohranitev slovenskega ali dvojezičnega šolstva ter vrtce v slovenskem jeziku.

Po njenih besedah je pomembno tudi, da čim več vsebin o Slovencih v zamejstvu in po svetu vključimo v slovenske učbenike, ker Slovenci v domovini po njeni oceni ne poznajo dovolj pomembnih ljudi slovenskega rodu. Lep Šimenko je še predlagala, da bi obvestilu zunanjega ministrstva ob prestopu meje dodali tudi obvestilo, kje so v tej državi Slovenci in kakšne so njihove dejavnosti.

Zavzela se je za bolj ažurne informacije na portalu slovenci.si.

