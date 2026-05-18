Štrukelj: Zbrali smo rekordno število podpisov

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central in nevladnih organizacij so pred predajo zbranih podpisov za sklic referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije v državnem zboru podali izjavo za javnost. Povedali so, da so v le treh dneh in pol zbrali rekordnih 47.223 podpisov. Za vložitev pobude je sicer potrebnih 2.500 podpisov.

"Zaradi nesprejemljivosti interventnega zakona in dejstev, da predlagatelji niso bili pripravljeni na pogovore, smo se sindikalne centrale odločile, da začnemo zbirati podpise za referendum. Pridružile so se nam še nevladne organizacije in nekatere politične stranke. V le treh dneh in pol smo zbrali rekordnih 47.223 podpisov. Vsakemu državljanu in državljanki se za podpis iskreno zahvaljujemo. Niti pritiski in prepoved zbiranja podpisov na delovnih mestih ljudem niso preprečili, da bi oddali podpis," je povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

In dodal: "Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo: to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate, to ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države."

Zavezništvo med sindikati in nevladnimi organizacijami

Štrukelj je ocenil, da se je v teh nekaj dneh zbiranja podpisov med sindikati in nevladnimi organizacijami spontano oblikovalo zavezništvo, ki ga je po njihovi presoji treba ohraniti. "Lahko bi ga poimenovali zavezništvo za socialno državo, zavezništvo za zaščito pravic delavk in delavcev ter za varna delovna razmerja, zavezništvo za univerzalno dostopno javno zdravstvo in kakovostno javno šolstvo, zavezništvo za varno starost, zavezništvo za pravično razporeditev bremen med prebivalstvom z upoštevanjem načela solidarnosti, da tisti, ki ima več, tudi več prispeva za skupno dobro," je dejal.

Počivavšek: Deležni smo bili veliko sovražnega govora

"Po svojih močeh smo se priključili akciji," je dejala Katarina Rotar iz Slovenske filantropije in naštela negativne plati sprejetega interventnega zakona. "Zakon prinaša podivjano privatizacijo zdravja, finančno ropanje državne blagajne. Prinaša zmanjšanje delavskih pravic. Koplje večmilijonsko luknjo v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Spodbuja s. p.-jizacijo in prekarizacijo dela. Najranljivejše predstavnike družbe potiska v še večji obup. V ospredje postavlja kapital. Število podpisov je pokazalo, da ljudem zakon ni všeč in da želijo odločati o svoji prihodnosti," je povedala.

Izjavo je podal tudi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. "Gre za proces (referendum), ki ga predlagatelji tega zakona sistematično zatirajo. Število podpisov kaže na to, da čeprav smo bili deležni številnih ovir, si ljudje želijo sporočiti svojo voljo glede interventnega zakona. Deležni smo bili veliko sovražnega govora. Ustrahovanje in utišanje kritikov je eden od temeljev avtoritarnih režimov," je dejal.