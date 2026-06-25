Stranko Zorana Stevanovića je zapustil vidni član. Resnica: Moral je iti!

Predsednik podmladka stranke Resnica Samo Juršič, ki je bil v času volilne kampanje pred zadnjimi državnozborskimi volitvami tudi vodja organizacije stranke, je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da se umika iz delovanja v stranki Resnica. Vodstvo stranke je za medij N1 medtem sporočilo, da Juršič iz Resnice ni izstopil sam, temveč so prekinili sodelovanje z njim. "Samo ni zapustil prostovoljno, ampak je moral iti. Pa za voljo njegovega imena (za)držimo zadevo interno," so pojasnili v objavi na družbenem omrežju X.

"Verjel sem programu. Verjel sem ljudem. Verjel sem besedam o drugačni politiki, poštenosti, odgovornosti in spoštovanju človeka. Verjel sem toliko, da sem tej zgodbi namenil svoj čas, svoje znanje, svoje izkušnje, svoja poznanstva in svoj ugled. Nikoli nisem delal stvari na pol. Ko sem v nekaj verjel, sem vanj vložil vsega sebe. Zato ne odhajam jezen. Odhajam predvsem zelo razočaran. Razočaran, ker sem skozi čas spoznal, da med tem, kar se govori in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot sem si bil pripravljen priznati," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Samo Juršič.

Dodal je, da si vsi, ki jih je v zadnjih letih prepričal, da podprejo stranko Resnica, zdaj zaslužijo tudi to, da jim iskreno pove drugo plat zgodbe.

"Nikogar ne obsojam in nikomur ne želim nič slabega. A prišel sem do točke, ko v takšnem sodelovanju ne vidim več svoje prihodnosti. Zato odhajam mirne vesti," je sklenil.

Vodstvo Resnice: Ni izstopil sam, mi smo prekinili sodelovanje z njim

V stranki Resnica so za spletni medij N1 Slovenija potrdili slovo vodje njihovega podmladka, a opozorili na domnevno luknjo v njegovi izpovedi na družbenem omrežju Facebook.

"Gospod Juršič ni izstopil sam, temveč smo v stranki z njim prekinili sodelovanje. Ker gre za interne zadeve in odločitve, podrobnosti javno ne bomo komentirali," so še sporočili za portal N1 Slovenija.

Na družbenem omrežju X so v stranki Resnica kasneje pojasnili, da Samo Juršič stranke ni zapustil prostovoljno, ampak je "moral iti":

