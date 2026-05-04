Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni.

Predsednik SDS je že pred časom napovedal korake na poti k oblikovanju koalicije, in sicer s tistimi strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Za spremembo, ki število ministrstev z zdajšnjih 19 krči na 14, so v sredo v DZ poleg poslancev SDS glasovali tudi poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dozdajšnjih glasovanjih v DZ delovali usklajeno.

Kdo je prejel izhodišča?

Odtlej pa v SDS nadaljnjih potez niso komentirali in tako tudi niso pojasnili, komu vse so izhodišča poslali. Da so jih prejeli, so doslej potrdili v Demokratih in v SLS, pri čemer ni jasno, ali so jih v SLS prejeli neposredno od SDS ali prek stranke NSi, ki je prav tako vpeta v usklajevanja.

V Fokusu pa so danes znova pojasnili, da izhodišč še niso prejeli, in sicer niti neposredno od SDS niti prek NSi. Tako niso seznanjeni z vsebino izhodišč in tudi nič ne vedo o današnjem srečanju s predsednikom SDS. To se jim ne zdi problematično, saj da so v trojčku strank, ki so na volitvah nastopile skupaj, vsebinsko usklajeni. Pričakujejo pa, da bodo povabljeni, "ko bo šlo za resna pogajanja", saj se bo na koalicijsko pogodbo, če bo ta usklajena, podpisal tudi njihov predsednik Marko Lotrič, je za STA pojasnila generalna sekretarka Fokusa Monika Kirbiš Rojs.

Kdo se bo udeležil sestanka?

V NSi so že več dni zaviti v molk, po neuradnih informacijah pa se bo na Janševo vabilo na današnje srečanje odzval predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki se je tudi do sedaj o vstopu v koalicijo pogajal sam. Sestanka naj bi se po informacijah STA udeležil tudi predsednik Demokratov Anže Logar.

Pričakovati je, da bodo s potekom pogajanj poslance seznanili na torkovih sestankih poslanskih skupin. Preden bo dokončno sklenjen, pa bo moral dogovor tudi skozi organe posameznih strank. Po nekaterih informacijah se strankam s tem še ne mudi.

DZ se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po marčnih parlamentarnih volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da v tem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Pri imenih ministrskih kandidatov bo imel precej besede najverjetnejši mandatar Janša

Po izvolitvi ima mandatar po poslovniku DZ 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministrov. V strankah in tudi Janša sicer vztrajajo, da bodo najprej poskusili uskladiti vsebinske podlage za delovanje prihodnje vlade. Neuradno pa je slišati, da bo imel pri imenih ministrskih kandidatov precej besede najverjetnejši mandatar Janša.

Možen kadrovski razrez in imena ministrskih kandidatov, ki so zaokrožili v javnosti, so v strankah sicer označili za špekulacije.

Kirbiš Rojs, ki se je omenjala kot možna kandidatka, je za STA zatrdila, da niti ona niti predsednik Fokusa ne nameravata v vlado, saj da ostajata na svojih položajih v državnem svetu, ki mu Lotrič predseduje, Kirbiš Rojs pa je sekretarka državnega sveta. Mandat se jima izteče leta 2027.

Konec tedna se sicer izteče tudi 30-dnevni rok, v katerem mora DZ po ustanovitvi imenovati generalnega sekretarja DZ, a za zdaj še ni informacij o možnem imenu kandidata. Prav tako tudi ni jasno, ali bo seja DZ, na kateri bi ga imenovali, še pred iztekom roka.