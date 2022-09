Sto dni vlade: niso še povsem organizirani. Opozicija: Delajo prepočasi.

Koalicijski partnerji so po sto dneh dela vlade zadovoljni z opravljenim delom, napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje delali s polno paro. Koalicija, ki glede na ankete v politično jesen stopa z visoko javnomnenjsko podporo, je po njihovi oceni trdna in deluje usklajeno.

Vlada Roberta Goloba, ki je v DZ zaprisegla 1. junija, danes deluje svoj stoti dan. Koalicijski partnerji, ki so morali takoj zagristi v izzive draginje in bolezni covid-19, so zadovoljni z do zdaj opravljenim delom. Ocenjujejo, da je koalicija trdna in da deluje usklajeno. Opozicija medtem vladi ob izzivih draginje očita predvsem prepočasno odzivanje. Svoje dosežke bo ministrska ekipa predstavila na novinarski konferenci, na kateri bo navedla svoje dozdajšnje dosežke. Ob 11. uri jo bomo na Siol.net spremljali v živo.