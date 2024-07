Ministrstvo za naravne vire in prostor je na javno razgrnjeni državni prostorski načrt za hitro cesto med Slovenj Gradcem in Dravogradom prejelo približno 70 dokumentov s pripombami in predlogi javnosti. Podala jih je tudi slovenjgraška občina, njeni občani pa so zaradi nestrinjanja s predlaganim načrtom zbrali več kot 1.400 podpisov.

"Po pregledu vsebine pripomb in analizi bo mogoče ugotoviti, v kolikšnem času bodo lahko podani odgovori nanje," so za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. To je državni prostorski načrt za odsek državne ceste od priključka Slovenj Gradec – jug do Dravograda z obvoznicami, ki je del tretje razvojne osi, javno razgrnilo med 10. junijem in 12. julijem letos, v tem času pa so zainteresirani lahko podajali pripombe in predloge.

Med drugimi jih je podala Mestna občina Slovenj Gradec, ki jih je na dveh sestankih uskladila tudi z vaškimi skupnostmi Pameče - Troblje, Šmartno, Legen, Gradišče ter mestno četrtjo Legen – mesto, so za STA pojasnili na občini.

Predvideni posegi pregrobi

Precej občanov nekaterim predlogom iz predstavljenega načrta nasprotuje, predvsem ocenjujejo, da so predvideni posegi pregrobi. Razmeroma visoko je tudi število objektov, načrtovanih za rušenje. Teh je na celotnem odseku skupno 68, večinoma stanovanjskih, nekaj pa je tudi poslovnih.

Nekateri občani slovenjgraške občine so spričo nasprotovanja določenim predlaganim rešitvam prispevali tudi svoje podpise. Skupno so prebivalci Pameč zbrali okoli 640 podpisov, prebivalci Legna pa skoraj 800.

Ti so že ob predstavitvi prvih osnutkov pred več kot desetletjem predlagali pokriti vkop hitre ceste na planoti Legen. Pri tem vztrajajo tudi danes, zahtevajo pa tunel ali najmanj pokriti vkop.

Niso proti cesti, ampak ...

Javno razgrnjeni načrt namreč predvideva pokriti vkop samo v delu od viadukta skozi gozd, medtem ko v večjem delu čez planoto Legen hitra cesta ostaja odkrita vse do predora Gradišče.

Prebivalci Legna poudarjajo, da niso proti hitri cesti, nasprotujejo pa njeni izvedbi na predvideni način.

Kot zagotavljajo na ministrstvu za naravne vire in prostor, bodo pripombe občanov z Legna in krajevne skupnosti Pameče - Troblje proučili in obravnavali na enak način kot vse preostale pripombe. "Po proučitvi in morebitnih dodatnih preveritvah bodo sprejeta stališča, tudi o morebitnih optimizacijah rešitev," napoveduje ministrstvo.

Točen datum

Na podlagi stališč do predlogov in pripomb javnosti bo sledila izdelava predloga državnega prostorskega načrta. Po uskladitvi z nosilci urejanja prostora in po koncu postopka celovite presoje vplivov na okolje bo ministrstvo predlog načrta posredovalo v obravnavo in sprejem vladi.

Točen datum sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu pa je po navedbah ministrstva ta trenutek težko napovedati. Sprejem je namreč "odvisen od načina in obsega upoštevanja pripomb javnosti, posledično morebitnih optimizacij rešitev in usklajevanj z nosilci urejanja prostora".