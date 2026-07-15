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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
15. 7. 2026,
12.10

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Resni.ca Boris Mijič predsednik DZ

Sreda, 15. 7. 2026, 12.10

1 minuta

Stevanović: Zoper Mijiča bom predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke

Avtor:
Sa. B.

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Zoran Stevanović | Zoran Stevanović je povedal, da s stanjem Mijičeve izobrazbe do danes ni bil seznanjen. | Foto Ana Kovač

Zoran Stevanović je povedal, da s stanjem Mijičeve izobrazbe do danes ni bil seznanjen.

Foto: Ana Kovač

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednik stranke Resni.ca je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijič zavajal o svoji izobrazbi, v izjavi za medije povedal, da bo zoper Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, najmanj pa izključitev iz stranke. O ukrepih bodo odločali na svetu stranke, ki se bo po njegovih navedbah sestal takoj po parlamentarnih počitnicah.

Kot je pojasnil Stevanović, je bil z dejanskim stanjem Mijičeve izobrazbe prvič seznanjen danes, ko je z njim tudi govoril. "In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pomeni tudi, da je zavajal nas kot stranko. Mi se imenujemo Resni.ca, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo lažem, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let," je dodal.

Poudaril je, da si kot stranka takšnih stvari ne smejo dovoliti, zato bodo zoper njega najstrožje ukrepali. O njegovi izključitvi bodo odločali na svetu stranke, ki se bo po navedbah Stevanovića sestal takoj po parlamentarnih počitnicah. Ob tem je poudaril, da ne razume, zakaj bi nekdo lagal o svoji izobrazbi, saj ta za izvolitev poslanca ni pogoj. "Laži v slovenski politiki ne oprostimo," je dejal.

Poslanec Mijič je še pred volitvami v DZ za Državno volilno komisijo (DVK) navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG). 

Toda za portal Necenzurirano in tudi za STA so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljane pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant". Prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss.

Po poročanju portala naj bi na Mijičevo izobrazbo opozarjali nekateri nekdanji zaposleni v gradbenem podjetju Progros, ki ga je Mijič pred vstopom v politiko zastopal skoraj tri leta, navaja STA.

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