Predsednik DZ Zoran Stevanović je današnji praznik označil kot dan, "ko se spomnimo, da nam svoboda nikoli ni bila podarjena, predvsem pa, da svoboda nikoli ni samoumevna". Svoboda je odgovornost vsake generacije, je zapisal v poslanici. Meni, da smo preveč razdeljeni in da je čas, da interese ljudi postavimo pred politiko in osebne zamere.

"Konec aprila 1941, ko je bila Slovenija razkosana in ko je okupator hotel izbrisati naš jezik in našo kulturo ter streti našo voljo, so se ljudje odločili, da se ne bodo uklonili. O pogumu niso le govorili, ampak so ga tudi izkazali. Osvobodilna fronta zato ni bila samo organizacija, temveč tudi odločitev - odločitev ljudi, da se uprejo takrat, ko jim je bilo najtežje. In prav v tem je še danes njena največja moč," meni predsednik DZ.

Danes po njegovih besedah nimamo okupatorja v klasičnem smislu. "Nihče nam ne zapoveduje v tujem jeziku in nihče ne prihaja nad nas z vojsko, da bi nam vzel državo. Imamo pa druge pritiske: politične, gospodarske in vrednotne. Imamo sisteme, ki prepogosto pozabljajo na človeka. Imamo občutek, da so nekateri pomembnejši od drugih. Imamo državo, ki je včasih preveč zapletena za poštenega človeka in preveč prijazna do tistih, ki znajo izkoristiti luknje v sistemu," je navedel.

Svoboda je odgovornost vsake generacije

Sporočilo dneva upora proti okupatorju vidi v tem, da "svoboda ni nekaj, kar si enkrat izboriš in potem mirno odložiš v zgodovinski arhiv", temveč je odgovornost vsake generacije. "Treba jo je braniti vsak dan znova, toda ne z visokoletečimi besedami, temveč z dejanji. Naše delo, naša drža in naša zavezanost resnici so tisti, ki zagotavljajo svobodo nas vseh," je prepričan.

Meni, da je osvobodilna fronta povezala različne ljudi, "a ne zato, ker bi imeli enako mnenje o vsem, temveč zato, ker so razumeli, da skupni cilj presega vse njihove razlike". To je po njegovih besedah zgodovinski nauk, ki bi ga Slovenija danes morala usvojiti.

"Narod, ki se prepira sam s seboj, ne more narediti koraka naprej"

"Razdeljeni smo bolj, kot bi smeli biti. Preveč energije potrošimo za to, da drug drugega etiketiramo. Preveč časa namenjamo ideološkim vojnam, medtem ko ljudje čakajo na rešitve. Narod, ki se prepira sam s seboj, ne more narediti koraka naprej. Narod, ki pozabi na skupno dobro, začne izgubljati prihodnost," je opozoril.

Po njegovem prepričanju je zato čas, da "interese ljudi postavimo v ospredje, pred politiko, pred ideologijo, pred strankarske interese in pred osebne zamere". "Država mora služiti ljudem, in ne sistemu, omrežjem ali privilegiranim krogom. Moč moramo dati ljudem. To je bilo bistvo upora nekoč in iz tega mora izhajati odgovornost danes," meni.

"Ko se danes priklanjamo pogumu tistih, ki so se uprli okupatorju, ne smemo ostati samo pri besedah hvaležnosti. Vprašati se moramo, ali znamo tudi sami braniti tisto, kar je bistveno. Bistveni pa so dostojanstvo človeka, pravica do resnice, poštenost, solidarnost in enotnost," je zapisal.

Pozval je, naj bo današnji praznik opomin in zaveza, da "bomo znali stopiti skupaj, ko bo to potrebno, da bomo znali braniti svobodo, ko bo ogrožena, in da bomo znali graditi državo, v kateri bo človek vedno pred sistemom". "To namreč dolgujemo zgodovini, sebi in generacijam, ki prihajajo," meni predsednik DZ.

Z dnevom upora proti okupatorju, ki ga obeležujemo danes, se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte, osrednje odporniške organizacije na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini v Ljubljani. Polaganje vencev pa bo tudi pri Grobnici narodnih herojev v Ljubljani.