Stevanović Sovi očital pritiske na njegove znance, Sova to zanika

Prvak Resnice in predsednik DZ Zoran Stevanović je v nedavno objavljenem podcastu portala Info360 med drugim dejal, da naj bi "določeni predstavniki Sove" pred volitvami nagovarjali njegove prijatelje iz preteklosti in jim obljubljali usluge, če razkrijejo kaj o njem. V Sovi navedbe zanikajo in pozivajo k prijavi sumljivih ravnanj.

Zoran Stevanović je v omenjenem pogovoru ponovil svoje navedbe o domnevni povezavi med Gibanjem Svoboda in "določenih varnostno-obveščevalnih služb".

"Določeni predstavniki Sove so celo hodili k mojim prijateljem iz preteklosti in jih prepričevali, da naj nekaj naznanijo iz moje preteklosti in naj to potrdijo in da bodo za to dobili določene usluge. Celo enega znanca so poklicali takoj po volitvah in mu rekli, da mu ustavijo kazenski postopek na sodišču, v kolikor me na kakršenkoli način onemogoči pri delovanju," je dejal Stevanović.

Poziv k prijavi sumljivih ravnanj

Na Sovi očitke v celoti zavračajo ter ponovno poudarjajo, da agencija deluje strokovno in zakonito. "Vsako sumljivo ravnanje ali okoliščino naj se s predložitvijo dokazov nemudoma pošlje policiji, o zaznanih ravnanjih in okoliščinah pa obvesti tudi komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb," so ob tem pozvali.

Skupina poslancev s prvopodpisanim Stevanovićem je sicer minuli teden vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bo med drugim preverjala sume politične zlorabe Sove in policije, še posebej v predvolilnem času.