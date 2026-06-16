Predsednik državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki redko deli zasebno življenje, je na družbenem omrežju objavil družinski trenutek. Najmlajši od njegovih otrok, sin Sergej, je uspešno končal osnovno šolo.

"Mi smo zaključili z osnovnimi šolami za to življenje. No, z direktnim potomstvom! Čestitke, Sergej, za devet odličnih letnikov in preostala priznanja," je na družbenem omrežju Facebook poleg družinske fotografije zapisal Zoran Stevanović. Predsednik DZ in stranke Resni.ca je delil tudi fotografijo z valete, na kateri je v družbi žene Vesne ter sinov, najmlajšega Sergeja in Danila.

Pod objavo o uspehu sina so se zvrstili številni pozitivni komentarji, v katerih so komentatorji izrazili čestitke in pohvale.

Stevanović ima z ženo Vesno, s katero sta poročena od leta 2009 in ki se redko z njim pojavlja v javnosti, dva sinova. Stevanović je sicer oče treh otrok. Sin Danilo je osnovnošolsko izobraževanje z valeto končal pred dvema letoma in takrat je Stevanović na družbenih omrežjih zapisal: "Samo še en nama je ostal v OŠ. Pravijo, da so majhni otroci majhni problemi, veliki otroci veliki problemi. To ni res. Lepo je, ko otroci odrastejo. Sploh v krasne in pridne fante, moralno in duhovno bogate. Družina je smisel. Nagrada. Ko vsak odigra svojo tradicionalno vlogo, brez 'modernističnih' poskusov. Hvaležen. Zelo!"

Te dni se sicer predsednik državnega zbora mudi na obisku v Srbiji, saj danes začenja tridnevni uradni obisk, na katerem ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. V delegaciji DZ so poleg Stevanovića še poslanca Franc Breznik (SDS) in Meira Hot (SD) ter generalna sekretarka DZ Špela Ocvirk.

Več o uradnem obisku v Srbiji najdete v spodnjem članku.