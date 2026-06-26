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Avtor:
A. P. K.

Petek,
26. 6. 2026,
9.48

Osveženo pred

17 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Resni.ca Stranka predsednik DZ

Petek, 26. 6. 2026, 9.48

17 minut

Stevanović po odhodu "vidnega" člana Resni.ce: Člani me kličejo, kdo je to, ker prvič slišijo zanj

Avtor:
A. P. K.

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Zoran Stevanović | "Mediji bodo namreč napisali 'viden član', medtem pa mene kličejo člani, kdo je to, ker prvič slišijo zanj. Poimensko in tudi osebno poznam vse člane, s katerimi smo se razšli," je v objavi na Facebooku med drugim zapisal Stevanović. | Foto Ana Kovač

"Mediji bodo namreč napisali 'viden član', medtem pa mene kličejo člani, kdo je to, ker prvič slišijo zanj. Poimensko in tudi osebno poznam vse člane, s katerimi smo se razšli," je v objavi na Facebooku med drugim zapisal Stevanović.

Foto: Ana Kovač

Potem ko je predsednik podmladka stranke Resni.ca Samo Juršič, ki je bil v času volilne kampanje pred zadnjimi državnozborskimi volitvami tudi vodja organizacije stranke, v četrtek na družbenem omrežju Facebook sporočil, da se umika iz delovanja v stranki, se je v odzivu na odhod "vidnega člana" stranke odzval predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović: "Mediji bodo namreč napisali 'viden član', medtem pa me kličejo člani, kdo je to, ker prvič slišijo zanj. Poimensko in tudi osebno poznam vse člane, s katerimi smo se razšli. Iskreno, največkrat po naši želji, nekateri iz prej omenjenih motivov," je med drugim zapisal predsednik državnega zbora.

"Nič ni bolj zabavnega, kot gledati to ihto sistemskih medijev, ki bodo gotovo pritiskali na Resni.co še naslednjih 45 mesecev. Ne bo se umirilo. Preprosto se ne morejo sprijazniti s tem, da so se pojavili 'neposlušni' njihovim lastnikom," je svoj zapis na Facebooku začel Zoran Stevanović.

"Užaljeni povzročajo nered. Izsiljujejo za denar."

Nadaljeval je, da se po vsakih volitvah zgodijo premiki. "Po tokratnih volitvah smo izgubili 15 članov, kar je trikrat manj kot po neuspešnih volitvah 2022. Samo od volitev se nam je pridružilo več kot tisoč novih članov. O tem seveda mediji ne bodo pisali, a to ni tema," je zapisal in dodal:

"Ljudje s prevelikimi ambicijami po funkcijah in denarju ugotovijo, da jim to ne pripada. Užaljeni povzročajo nered. Izsiljujejo za denar. Objavimo tudi kakšno sporočilo. Potem je tu še želja po pozornosti. Zdaj je jasno, da karkoli boš slabega napisal proti Resni.ci, boš jutri imel vso medijsko pozornost. Veste, kaj to pomeni človeku, ki ga niti v njegovi ulici ne poznajo?" je zapisal Stevanović in dodal, da nekateri to izkoriščajo.

Stevanović: Poimensko in tudi osebno poznam vse člane, s katerimi smo se razšli

Obregnil se je tudi ob izstop njihovega domnevno "vidnega člana" stranke Resni.ca, potem ko je vodstvo stranke že na dan državnosti za medij N1 sporočilo, da Samo Juršič iz Resni.ce ni izstopil sam, temveč so prekinili sodelovanje z njim. "Samo ni zapustil prostovoljno, ampak je moral iti. Vendar zaradi njegovega imena (za)držimo zadevo interno," so v četrtek pojasnili v objavi na družbenem omrežju X.

"Mediji bodo namreč napisali 'viden član', medtem pa mene kličejo člani, kdo je to, ker prvič slišijo zanj. Poimensko in tudi osebno poznam vse člane, s katerimi smo se razšli. Iskreno, največkrat po naši želji, z nekaterimi iz prej omenjenih motivov. Nekateri so še na letošnjih volitvah poskusili srečo v drugih strankah in dosegli 0,32 odstotka," je še zapisal Stevanović.

Nekdanji člani stranke naj bi se združili

Dodal je, da je obveščen tudi, da so se nekdanji člani stranke Resni.ca združili. "Vseh 15. To je tudi razlog tega pisanja. Srčno upam, da ustanovijo svojo stranko, gredo na volitve in osvojijo dober rezultat. Ter storijo kaj dobrega za Slovenijo!" je še svoj zapis sklenil Stevanović in ga končal s sloganom svoje stranke.

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