Stevanović po napovedani tožbi: Te poteze ne razumem

Predsednik DZ Zoran Stevanović po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o "pocestniškem vedenju" pravi, da te poteze ne razume. Vztraja, da se je v njihovem imenu opravičil ljudstvu za nedostojno vedenje. To je jasno "vsakemu pismenemu človeku", pravi. Poslance poziva, naj se vedejo primerno funkciji, meni, da je tak tudi njegov zapis.

Poslanke Svobode so danes napovedale, da bodo sprožile tožbo proti predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću zaradi izjav, v katerih jim je očital "pocestniško obnašanje". Še pred tem so ob začetku današnje izredne seje z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele.

Stevanović: Poteze poslank ne razumem

Stevanović je v izjavi ob robu seje DZ dejal, da poteze poslank Svobode ne razume in se mu zdi nesmiselna. Meni namreč, da napovedujejo tožbo, ker se je v zapisu na svojem profilu na Facebooku opravičil ljudstvu za njihovo nedostojno vedenje. Zahtevati opravičilo za opravičilo je tako po njegovem mnenju oksimoron. "Vsakemu elementarno pismenemu človeku je jasno, da sem želel samo povedati, da se nekdo nedostojno vede, in to v skladu s knjižno slovenščino in v tem ne vidim popolnoma nobenega problema," je prepričan.

Ocenil je tudi, da bi bilo bistveno bolje pozornost posvečati drugim postopkom, poslancem pa svetuje, naj pogledajo svoje delovanje, se o njem pogovorijo tudi v okviru poslanskih skupin ter prenehajo z metanjem slabe luči na hram demokracije. "Naj se začnejo obnašati kultivirano, dostojno in vredno svoje funkcije, to je vse," je pozval.

Prepričan je, da ni kršil dostojanstva

O tem, ali je njegove funkcije vreden tudi njegov zapis, pa je dejal, da je šlo za zapis na njegovem zasebnem profilu, prepričan pa je, da "absolutno ni kršil dostojanstva moje funkcije v nobeni besedi". Stevanovićev profil je sicer na omenjenem družbenem omrežju javno dostopen.

Prvi med poslanci meni tudi, da sam ni nikogar etiketiral ali žaljivo poimenoval. "Ne samo zdaj na funkciji, nikoli v življenju," pravi. Znova pa je navedel tudi, da je "sploh do ženskega spola bil vedno pravičen in vljuden in uglajen". Vztraja tudi pri pojasnilu, da besedna zveza "pocestniško vedenje" izhaja iz besede pocestnik, potepuh, klatež in pomeni, da "se nekdo obnaša na način, ki ne sodi v uradne institucije".

Puščice pa je usmeril tudi v medije, ki po njegovem mnenju želijo "obrniti igrico" in mu nekaj prisoditi. "Mogoče bi bilo pametno, da se začnem ukvarjati z delom za ljudi, ne pa s temi medijskimi spini, ker so jalovi," je dodal.

Rad bi omejil razprave

Stevanovićev zapis je sicer sledil nezadovoljstvu in dogajanju na odborih DZ, ki so v ponedeljek in torek z napeto časovnico opravili zaslišanja 15 ministrskih kandidatov, sočasno po dva in v razmiku na tri ure.

O tem, ali bi morda kot predsednik DZ umiril to napetost tudi s tem, da bi predstavitve ministrskih kandidatov v DZ razporedili čez več dni in tako omogočili več časa za razpravo kot zgolj tri ure, pa Stevanović pravi, da morda res deluje neverjetno, da se je v parlamentu pojavila nova politika, ki želi delati hitro, odločno in v korist ljudi.

Zatrdil je, da bi rad le omejil razprave, ki služijo zgolj ideološkim razprtijam ter ne pripomorejo k dobri politiki in "enostavno ne sodijo v parlament". "Če je nekdo primeren za ministra, se to lahko ugotovi v petih minutah ali pa v desetih, tudi v eni uri ali treh, kot je bilo to predvidoma. Zakaj je treba trošiti šest ali devet ur? Temu se reče potrata časa, energije za nekaj, kar je popolnoma nepomembno," je prepričan.

A tudi danes imajo poslanci za razpravo o listi ministrskih kandidatov rezerviranih skupno osem ur, za kar pa je Stevanović dejal, da je v skladu s poslovnikom. "Vsak ima pravico, da prijavi svoj čas, jaz ga ne bom omejeval," je navedel.