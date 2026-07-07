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Avtorji:
M. L., STA

Torek,
7. 7. 2026,
15.24

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Boris Mijič Resni.ca Progros

Torek, 7. 7. 2026, 15.24

41 minut

Zoran Stevanović plačal dolgove Progrosa: kaj bo v sredo storil Mijič?

Avtorji:
M. L., STA

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Zoran Stevanović delavci | Stevanović je v petek sprejel tri delavce, ki so v podjetju poslanca Resni.ce Mijiča ostali brez plač. | Foto Facebook/Zoran Stevanović

Stevanović je v petek sprejel tri delavce, ki so v podjetju poslanca Resni.ce Mijiča ostali brez plač.

Foto: Facebook/Zoran Stevanović

Predsednik Resni.ce Zoran Stevanović je danes poplačal tri delavce podjetja Progros, katerega lastnik in nekdanji direktor je poslanec Boris Mijič. "Mi smo zdaj zadevo zaključili in znova dokazali, da vse, kar rečemo, drži," je ob tem v DZ dejal Stevanović. V sredo naj bi v zvezi s to zadevo prvič pred medije stopil tudi Mijič.

"Trije delavci Progrosa, ki so ostali brez plač, so danes dobili nakazane vse zaostale plače," je zatrdil Stevanović. Eden je dobil 6000 evrov, dva pa po 3000 evrov. Podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviću in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta, kot je bilo tudi dogovorjeno na organih stranke Resni.ca. 

Da bo iz lastnih prihrankov pokril plače delavcev, je napovedal prejšnji petek, ko je na družbenem omrežju zapisal, da pri poplačilu "ne gre za igranje Robina Hooda, temveč za humanost. Ne gre za manipulacijo, gre za poštenost." 

Zoran Stevanović delavci
Novice Trije delavci iz Mijičevega podjetja pri Zoranu Stevanoviću: Iz lastnih prihrankov jim bom sam pokril plače

Kaj to pomeni za politično odgovornost Mijiča?

Na vprašanje, ali meni, da s poplačilom dolgov Mijič ni več politično odgovoren za svoja dejanja, je Stevanović ponovil, da verjame v pet poslanskih mandatov stranke Resni.ca. Odgovornost poslanca Mijiča bodo, kot je poudaril, ugotavljali ustrezni organi. "Če bo odločitev ugodna zanj, bo ostal, če ne bo poplačal dolgov do konca leta in če bo pravnomočno spoznan za krivega v katerikoli zadevi, bo moral iti," je poudaril.

Mijič naj bi v sredo prvič stopil pred medije

Za v sredo dopoldne je Stevanović napovedal tudi izjavo poslanca Mijiča. "Vsebinska vprašanja boste lahko razčistili kmalu, gospod Mijič je po bolniškem statusu že aktiven in naj bi bil jutri tudi dostopen za medije," je dejal.

Boris Mijič | Foto: Daniel Novakovič/STA Boris Mijič Foto: Daniel Novakovič/STA

Stevanović je ponovil, da so pritiski določenih strank "na te uboge delavce Progrosa, ki niso prejeli plačila za svoje delo", ogromni. "To kaže na to, da določenim strankam in njihovim strankarskim izpostavam sploh niso v interesu delavci, ampak želijo samo to, da Resni.ca ostane brez enega mandata," je prepričan.

V Resni.ci po njegovih besedah ugotavljajo, da v gradbeni panogi obstaja velika plačilna nedisciplina in da veliko podjetij ne plačuje svojih delavcev, ker ne dobijo denarja od izvajalcev. Zato bodo, kot je napovedal, pripravili predlog novele zakona o gradbeništvu, ki bo predvideval načine plačevanja tudi podizvajalcev, da do takih kršitev ne bi več prihajalo. 

Zoran Stevanović Boris Mijič Resni.ca Progros
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