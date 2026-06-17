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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
13.45

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović robot Srbija natakar strežba obisk

Sreda, 17. 6. 2026, 13.45

14 minut

Stevanović na obisku v Srbiji: po postrežbi je robota natakarja potrepljal po glavi #video

Avtor:
A. P. K.

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Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki se te dni mudi na uradnem obisku v Srbiji, je na svojih družbenih omrežjih delil zabaven videoposnetek in interakcijo z enim izmed robotov natakarjev, ki ga je postregel na eni izmed pogostitev.

Predsednik državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se v Srbiji mudi na tridnevnem uradnem obisku, je na eni izmed pogostitev ob robu formalnih srečanj poskrbel za zabaven trenutek. S sledilci na družbenih omrežjih je namreč delil posnetek, na katerem je razvidno, kako mu je robot natakar prinesel narezek in mu prijazno postregel leseno ploščo z mesninami.

Stevanović si je en kos mesnin vljudnostno vzel in ga poskusil, nato pa robota natakarja nežno pobožal po glavi in se mu s to nebesedno gesto tudi zahvalil. Srečanje si oglejte v zgornjem posnetku.

Nekateri komentatorji so Stevanovićevo gesto pozdravili, prav tako se jim je zdel robot natakar lepa popestritev, spet drugi so gesto predsednika DZ označili za nepotrebno in omenili, da na račun robotov delovno mesto izgubijo hostese, ki ponavadi opravljajo to delo in na tovrstnih dogodkih (tudi s človeško noto in toplino) strežejo gostom.

Stevanović poudaril, da je za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija

Na obisku v Srbiji se je Stevanović že prvi dan srečal s predsednico srbskega parlamenta Ano Brnabić. Predsednik slovenskega DZ je v sredo na obisku v Beogradu povedal, da je za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica, je izpostavila tudi njegova gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić.

"Želimo si, da se ta odnos nadaljuje ter da bodo naši kmetje in naša podjetja še naprej tako zadovoljni s poslovnim okoljem v Republiki Srbiji," je v sredo dodal predsednik DZ, za katerega je večdnevni obisk v Srbiji prvi uradni dvostranski obisk po prevzemu položaja. V sredo se je nato Stevanović z delegacijo ločeno sešel tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, zunanjim ministrom Markom Đurićem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš. Delegacija se bo drugi dan obiska v Srbiji udeležila tudi slovesnosti ob 25-letnici Društva Slovencev Sava, obisk v Srbiji pa bo sklenila v četrtek, ko naj bi se sešli s srbskim premierjem Macutom.

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