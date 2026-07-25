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Avtorji:
A. Ž., STA

Sobota,
25. 7. 2026,
16.19

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek
Boris Mijič Zoran Stevanović Progros Luka Mesec Rok Snežič

Sobota, 25. 7. 2026, 16.19

4 minute

Stevanović: Izvedli bomo vse, da Mijič oktobra ne bo več poslanec

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zoran Stevanović | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. "Izvedli bomo vse potrebne politične korake, da Mijić v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujemo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoja dejanja," je dejal.

"Mijič je mejo dokončno prestopil. Ne gre samo za dolgove podjetja, izkazalo se je, da nas je zavajal glede številnih stvari, od njegovega finančnega stanja do podatkov, ki jih je predstavljal o sebi glede izobrazbe, in do posmehovanja delavcem s prenosom nelikvidnega podjetja," je v objavi na omrežju X dejal Zoran Stevanović.

"Takšen človek nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru"

Takšen človek nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. A tega danes po njegovih besedah ne morejo izvesti na način, ki bil odgovoren do njihovih volivcev. "Če bi to storili zdaj, bi Resnica izgubila poslanski mandat. A ta mandat ni mandat Borisa Mijiča, to je mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program," je pojasnil.

Boris Mijič, stranka Resnica.
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Zakon o volitvah v DZ določa, da mandat poslanca, ki odstopi, samodejno prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke, če od začetka mandata preteče več kot šest mesecev. Če odstopi prej, prenos ni samodejen, stranka mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve. Ključen datum je tako za Resnico 10. oktober, ko bo od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta.

"Zaupali smo napačnemu človeku"

"Zaupali smo napačnemu človeku," je dejal Stevanović, ki je nekaterim delavcem iz Mijičevega podjetja iz lastnega žepa založil denar. Prvak Resnice sedaj od Mijiča pričakuje poravnavo obveznosti do delavcev in prevzem odgovornosti. "Če tega ne bo storil, bomo to javno govorili in povedali na vsakem koraku," je napovedal.

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Resnica je po njegovih besedah prišla v parlament zaradi svojih vrednot. "Ne zaradi enega človeka in zaradi njega tudi ne bo padla. Tudi mi delamo napake, a razlika je v tem, da jih priznamo in jih popravimo. Boli me to, da je nekdo izigral zaupanje ljudi, delavcev, naših članov in tudi moje," je sklenil.

Mijič je ta teden brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel. Mijič je svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.

Mijič je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Stevanović je po tem razkritju napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. To je v pristojnosti sveta stranke, ki naj bi se sestal po parlamentarnih počitnicah.

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