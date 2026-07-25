Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. "Izvedli bomo vse potrebne politične korake, da Mijić v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujemo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoja dejanja," je dejal.

"Mijič je mejo dokončno prestopil. Ne gre samo za dolgove podjetja, izkazalo se je, da nas je zavajal glede številnih stvari, od njegovega finančnega stanja do podatkov, ki jih je predstavljal o sebi glede izobrazbe, in do posmehovanja delavcem s prenosom nelikvidnega podjetja," je v objavi na omrežju X dejal Zoran Stevanović.

"Takšen človek nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru"

Takšen človek nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. A tega danes po njegovih besedah ne morejo izvesti na način, ki bil odgovoren do njihovih volivcev. "Če bi to storili zdaj, bi Resnica izgubila poslanski mandat. A ta mandat ni mandat Borisa Mijiča, to je mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program," je pojasnil.

Zakon o volitvah v DZ določa, da mandat poslanca, ki odstopi, samodejno prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke, če od začetka mandata preteče več kot šest mesecev. Če odstopi prej, prenos ni samodejen, stranka mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve. Ključen datum je tako za Resnico 10. oktober, ko bo od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta.

"Zaupali smo napačnemu človeku"

"Zaupali smo napačnemu človeku," je dejal Stevanović, ki je nekaterim delavcem iz Mijičevega podjetja iz lastnega žepa založil denar. Prvak Resnice sedaj od Mijiča pričakuje poravnavo obveznosti do delavcev in prevzem odgovornosti. "Če tega ne bo storil, bomo to javno govorili in povedali na vsakem koraku," je napovedal.

Resnica je po njegovih besedah prišla v parlament zaradi svojih vrednot. "Ne zaradi enega človeka in zaradi njega tudi ne bo padla. Tudi mi delamo napake, a razlika je v tem, da jih priznamo in jih popravimo. Boli me to, da je nekdo izigral zaupanje ljudi, delavcev, naših članov in tudi moje," je sklenil.