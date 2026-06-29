"Po tehtnem premisleku smo se odločili, da sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo ne podpišemo, izključno iz razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla," je sporočil predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Stranka Resni.ca je kot zadnja sporočila, kako so se odločili glede sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti po oblikovanju vlade poslal premier Janez Janša.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je na novinarski konferenci povedal, da v partnerstvo z vlado ne gredo. "Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, a dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, saj gre za popolno formalnost in nič vsebinskega. Ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega dogovora s koalicijo," je pojasnil Stevanović. Dodal je, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena, a so končno odločitev sprejeli z večino.

Državnemu sekretarju v Janševem kabinetu Vinku Gorenaku za zdaj odločitve še niso sporočili. "Pravzaprav nam ni treba opravičevati naših odločitev nobeni drugi stranki," je dejal Stevanović.

Kaj predvideva partnerstvo za uspešno Slovenijo?

Predsednik vlade Janez Janša je vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Partnerstvo predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju dvoma o iskrenosti ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. S košarico so se prvi odzvali v Levici in Vesni ter nato v Gibanju Svoboda. Oboji so med drugim dokument ocenili kot vsebinsko prazen.