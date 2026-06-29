Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
9.58

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Resni.ca Janez Janša Janez Janša Partnerstvom za uspešno Slovenijo

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.58

7 minut

Stevanović: Sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo ne bomo podpisali #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99

"Po tehtnem premisleku smo se odločili, da sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo ne podpišemo, izključno iz razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla," je sporočil predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Stranka Resni.ca je kot zadnja sporočila, kako so se odločili glede sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti po oblikovanju vlade poslal premier Janez Janša.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je na novinarski konferenci povedal, da v partnerstvo z vlado ne gredo. "Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, a dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, saj gre za popolno formalnost in nič vsebinskega. Ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega dogovora s koalicijo," je pojasnil Stevanović. Dodal je, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena, a so končno odločitev sprejeli z večino. 

Državnemu sekretarju v Janševem kabinetu Vinku Gorenaku za zdaj odločitve še niso sporočili. "Pravzaprav nam ni treba opravičevati naših odločitev nobeni drugi stranki," je dejal Stevanović.

Kaj predvideva partnerstvo za uspešno Slovenijo? 

Predsednik vlade Janez Janša je vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Partnerstvo predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju dvoma o iskrenosti ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. S košarico so se prvi odzvali v Levici in Vesni ter nato v Gibanju Svoboda. Oboji so med drugim dokument ocenili kot vsebinsko prazen.

Kongres SDS, Ormož. Janez Janša
Novice Dan odločitve za Resni.co, preostali so se že odločili
Matjaž Han
Novice Han: Vabilo v partnerstvo smo vzeli resno #video
Janez Janša
Novice V stranki SD so zavrnili ponudbo Janeza Janše
Ustanovna seja državnega zbora. Klemen Boštjančič.
Novice Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci
Janez Janša
Novice Opozicija dobila Janšev predlog. Znano je, kaj ponuja. #video

Zoran Stevanović Resni.ca Janez Janša Janez Janša Partnerstvom za uspešno Slovenijo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.