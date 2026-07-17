Na Policijski upravi Maribor so v zadnjih dneh obravnavali več primerov spletnih goljufij, pri katerih so storilci žrtve prepričali, da imajo na računu pozabljena kriptosredstva, čakajoča izplačila ali priložnost za varno naložbo. Skupno so oškodovanci zaradi teh prevar ostali brez najmanj 261 tisoč evrov.

Vsem primerom je skupno, da so ljudje v dobri veri sledili navodilom neznancev, jim omogočili dostop do svojih bančnih računov ali jim neposredno nakazali denar, prepričani, da gre za varno finančno transakcijo.

V enem od primerov je oškodovanec goljufu omogočil dostop do svojega bančnega računa. Storilec je to izkoristil in račun izpraznil, škoda pa je presegla 24 tisoč evrov.

Policija opozarja na veliko število spletnih goljufij ter svetuje, da nikoli ne razkrivate osebnih, varnostnih in bančnih podatkov. Foto: Shutterstock Že naslednji dan je občana poklical neznanec in ga prepričeval, da ima na svojem računu skoraj deset tisoč evrov pozabljenih kriptosredstev, čeprav z njimi nikoli ni trgoval. Ker je zgodbi verjel, mu je omogočil dostop do spletne banke. Kmalu potem je ugotovil, da je ostal brez kar 75 tisoč evrov.

Istega dne so policisti obravnavali še en primer z območja Maribora. Goljuf je po telefonu obljubljal izjemne zaslužke z vlaganjem v kriptovalute, oškodovanec pa mu je nakazal skoraj 40 tisoč evrov. Namesto donosne naložbe je ostal brez denarja.

V sredo sta sledili še dve prijavi. V obeh primerih sta oškodovanca neznancem omogočila dostop do spletnega bančništva. Eden je izgubil več kot 55 tisoč evrov, drugi več kot 42 tisoč evrov.

Naslednji dan je policiste obvestil še en oškodovanec, ki je zaradi podobne prevare ostal brez skoraj 25 tisoč evrov.

Policija opozarja, da gre zgolj za najbolj izstopajoče primere. Obravnavajo namreč še številne podobne prijave, pri katerih škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Ne brišite dokazov

Policisti opozarjajo tudi na ravnanje žrtev po ugotovitvi, da so bile ogoljufane. Mnogi še pred prijavo izbrišejo aplikacije, elektronsko pošto, sporočila in drugo komunikacijo z goljufi. S tem lahko nehote uničijo pomembne dokaze, ki bi pomagali pri preiskavi in odkrivanju storilcev.

Če posumite, da ste postali žrtev spletne goljufije, komunikacije ne brišite. Shranite vsa sporočila, telefonske številke in druge podatke ter čim prej obvestite policijo.

Kako se zaščititi pred spletnimi goljufi?

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