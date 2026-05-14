Ste prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Policija opozarja, da gre za prevaro.

Policija opozarja na sumljiva SMS sporočila, ki jih prejemajo posamezniki, in v katerih jih domnevno "slovenska prometna policija" obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke, še opozarjajo na Generalni policijski upravi (GPU) in ob tem prejemnikom takšnih SMS sporočil svetujejo, da se nanje ne odzivajo.

Slovenska policija opozarja, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija namreč kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil.

Na Generalni policijski postaji pravijo, da so tovrstna lažna SMS sporočila običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega pa potem lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil.

Primer lažnega SMS obvestila o domnevnem prometnem prekršku:

Foto: generalna policijska uprava

Prejemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišejo. Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavite na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko e-naznanila kaznivega dejanja, so zapisali na policiji.