Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
14. 5. 2026,
21.38

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prevara policija

Četrtek, 14. 5. 2026, 21.38

41 minut

Ste prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Policija opozarja, da gre za prevaro.

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
policija, lažno SMS sporočilo | Foto generalna policijska uprava

Foto: generalna policijska uprava

Policija opozarja na sumljiva SMS sporočila, ki jih prejemajo posamezniki, in v katerih jih domnevno "slovenska prometna policija" obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke, še opozarjajo na Generalni policijski upravi (GPU) in ob tem prejemnikom takšnih SMS sporočil svetujejo, da se nanje ne odzivajo.

Slovenska policija opozarja, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija namreč kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. 

Na Generalni policijski postaji pravijo, da so tovrstna lažna SMS sporočila običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega pa potem lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil. 

Primer lažnega SMS obvestila o domnevnem prometnem prekršku:

policija, lažno SMS sporočilo | Foto: generalna policijska uprava Foto: generalna policijska uprava Policija svetuje: Na sporočila se ne odzivajte

Prejemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišejo. Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavite na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko e-naznanila kaznivega dejanja, so zapisali na policiji. 

prevara policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.