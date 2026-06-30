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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
6.29

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek
inflacija statistika Statistični urad junij

Torek, 30. 6. 2026, 6.29

26 minut

Statistiki bodo objavili podatke o inflaciji in javnofinančnih gibanjih

Avtorji:
Sa. B., STA

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inflacija | Kljub pocenitvi naftnih derivatov v drugi polovici meseca podatki za junij zelo verjetno ne bodo prinesli bistvenih sprememb oz. bo inflacija ostala nad tremi odstotki. | Foto Shutterstock

Kljub pocenitvi naftnih derivatov v drugi polovici meseca podatki za junij zelo verjetno ne bodo prinesli bistvenih sprememb oz. bo inflacija ostala nad tremi odstotki.

Foto: Shutterstock

Zadnji junijski dan bo tudi v znamenju nekaterih makroekonomskih objav. Tako bodo znani podatki o junijski inflaciji, statistični urad pa bo objavil tudi javnofinančne podatke za prvo letošnje četrtletje. Pričakovati je, da je bila inflacija tudi junija povišana, višji kot v prvih treh mesecih lani je bil verjetno javnofinančni primanjkljaj.

Medletna inflacija je aprila ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu presegla tri odstotke, še večji pospešek je dobila maja, ko se je ustavila pri 3,6 odstotka, po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU, pa pri 3,8 odstotka.

Višji bo verjetno tudi javnofinančni primanjkljaj

Kljub pocenitvi naftnih derivatov v drugi polovici meseca podatki za junij zelo verjetno ne bodo prinesli bistvenih sprememb oz. bo inflacija ostala nad tremi odstotki. Domače in tuje ustanove inflacijo nad triodstotno mejo vidijo tudi pri napovedih za celotno leto.

Višji kot v prvih treh mesecih lani bo verjetno tudi javnofinančni primanjkljaj. V lanskem prvem trimesečju je bil pri 455 milijonih evrov oz. 2,8 odstotka BDP, v celotnem letu 2025 pa se je ustavil pri skoraj 1,8 milijarde evrov oz. 2,5 odstotka BDP. Javni dolg je medtem ob koncu leta znašal 46,3 milijarde evrov ali 65,7 odstotka BDP.

V letošnjih prvih treh mesecih je bil samo primanjkljaj v državnem proračunu pri 700 milijonih evrov, nasploh so letošnja javnofinačna gibanja ob višji rasti odhodkov kot prihodkov slabša od lanskih. Zaradi tega je že prejšnja vlada sprejela nekatere ukrepe, da primanjkljaj ne bi presegel treh odstotkov BDP. Nova vlada medtem napoveduje rebalans proračuna.

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