Nekdanji minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončevića, da je finančno stanje na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Stanje je podobno kot v preteklih letih oz. kot ob predaji poslov vladi Roberta Goloba, je danes ocenil ob robu izredne seje DZ.

Z omenjenega ministrstva so v sredo sporočili, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ, 111,6 milijona evrov, na področju osnovnih in srednjih šol.

Vinko Logaj je v odzivu poudaril, da so se stroški v letošnjem letu povečali, da pa je vlada maja s prerazporeditvijo sredstev zagotovila sredstva za izplačilo prejemkov zaposlenih na področju izobraževanja. Priznal je, da je še vedno razlika med načrtovanimi in razpoložljivimi odhodki, a dodal, da smo na sredini koledarskega leta, proračuni pa se urejajo tudi s prerazporeditvami proti koncu leta.

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Od prioritet vlade je odvisno, kam bodo prioritetno vlagali

Odprtih je veliko investicij na različnih področjih, zato so prerazporeditve na koncu leta smiselne in upravičene, meni Logaj. Po njegovih besedah pa je tudi od prioritet vlade odvisno, kam bodo prioritetno vlagali.

Opozoril je tudi, da pod okrilje ministrstva spadajo različni stroški, med drugim subvencije za drugega in vse nadaljnje otroke, za starše, ki imajo dva ali več otrok v vrtcih, za katere se na letni ravni nameni preko 65 milijonov evrov. Po njegovih besedah so bili vsi ti podatki predstavljeni in kot priloga tudi dodani primopredajnemu zapisniku.