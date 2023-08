Stanje na cestah še naprej porazno. Povezava s Štajersko samo preko Dolenjske.

Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru. Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru. Zgoraj si lahko pogledate, kako je včeraj voda odnesla most med Kamnikom in Stahovico.