Nedelja, 26. 4. 2026, 15.31
Štajerska avtocesta v predoru Pletovarje proti Mariboru spet prevozna
Na štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru je po prometni nesreči zaprt le še vozni pas, nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center. Zastoji nastajajo tudi na nekaterih drugih avtocestnih odsekih po državi.
Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in Lomom proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred Povodjem proti Ljubljani.
Promet je zaradi okvare vozila oviran tudi na podravski avtocesti na izvozu Hajdina proti Hrvaški.