Sprehajalec v ljubljanskem Tivoliju brcnil laboda

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek moškega, ki se je na sprehajalni poti ob ribniku v ljubljanskem Tivoliju fizično znesel nad labodom. Brcnil ga je v glavo in odkorakal naprej.

Posnetek, ki je nastal ob Tivolskem ribniku na poti, ki vodi do Čolnarne, prikazuje laboda, ki se sprehaja med množico ljudi, nato pa enega od sprehajalcev kljune v nogo. Moški je zatem laboda brcnil v glavo in odkorakal naprej.

Pod posnetkom se je vsul plaz komentarjev, ki obsojajo dejanje sprehajalca in pozivajo k zaščiti živali.

Več primerov neprimernega vedenja do labodov

"Takšno ravnanje je nesprejemljivo in lahko ogrozi njihovo dobrobit," so opozorili tudi v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter na Mestni občini Ljubljana. Pojasnili so, da so labodi času gnezdenja še posebej zaščitniški do svojega območja, saj varujejo gnezdo in bodoče mladiče.

Kot so še zapisali, so v zadnjih dneh v parku Tivoli zaznali več primerov neprimernega vedenja obiskovalcev do labodov. Ljudi ob tem prosijo, naj se na območju poti ob Tivolskem ribniku ne zadržujejo predlogo oziroma naj za sprehod po parku izberejo drugo pot, ter s tem labodom omogočijo dovolj miru in prostora.