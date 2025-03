Sporočilo Jankovića Inštitutu 8. marec: Vaša želja je neuresničljiva

Spremembe mestnega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), h katerim so ljubljanskega župana Zorana Jankovića s ciljem omejevanja negativnih učinkov kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v najem pozvali v Inštitutu 8. marec, so v naslednjih treh letih po Jankovićevih besedah neizvedljive. Župan izpostavlja gradnjo novih stanovanj.

Inštitut 8. marec je v ponedeljek na Jankovića naslovil javno pismo glede stanovanjske problematike. Po njihovem prepričanju bi morala Mestna občina Ljubljana ustrezneje voditi politiko obračunavanja in pobiranja NUSZ v primerih kratkoročne oddaje nepremičnin.

V pismu so v omenjeni nevladni organizaciji ljubljansko občino pozvali, naj opravi izredni nadzor nad pobiranjem NUSZ, osredotočen na nenamensko rabo stanovanjskih nepremičnin. Občina naj ob tem predlaga spremembe odloka o tej dajatvi, po katerih se bodo nepremičnine, ki se namesto za stanovanjsko rabo uporabljajo za kratkoročno oddajanje v najem, obdavčile višje kot zdaj.

Janković: Všečno, a neizvedljivo

Pismo se lepo bere in je všečno, je pa neizvedljivo v naslednjih treh letih, je na današnji redni tedenski novinarski konferenci povedal Janković.

Mestna občina po njegovih besedah ne more spreminjati samo ene točke odloka, saj da bodo mestne oblasti odprle celotno področje NUSZ. V zadnjih letih je namreč prišlo do precejšnjih sprememb na področju nepremičnin in uporabe prostora v mestu. Novi odlok realno ne bo sprejet pred 2030, je ocenil Janković.

Spomnil je tudi, da položnice za plačilo NUSZ občanom pošilja finančna uprava, ki tudi izvaja nadzor. Vsak zavezanec mora ob tem sam posredovati podatke o spremembah rabe nepremičnin.

V Inštitutu 8. marec so Jankovića opozorili, da je Ljubljana dražja celo od Berlina, Rima in Dunaja. Foto: Bojan Puhek

Več bo treba graditi, pravi župan

Edina pot do nižjih cen nepremičnin v prestolnici je sicer po Jankovićevem prepričanju dodatna ponudba. V procesu gradnje in pridobivanja gradbenega dovoljenja je v Ljubljani trenutno dva tisoč stanovanj za trg. Cena bo zagotovo padla, je župan ponovil že večkrat izražena pričakovanja.

Trenutno je v okviru projektov občinskega javnega stanovanjskega sklada v gradnji skoraj 300 javnih neprofitnih stanovanj, in sicer v okviru projektov na Zvezni ulici v Zeleni jami, na križišču Litijske in Pesarske ceste ter naslednja faza naselja neprofitnih stanovanj na Rakovi Jelši. Do poletja Janković računa tudi na gradbeno dovoljenje za največji mestni stanovanjski projekt na Povšetovi ulici, kjer bo zraslo 361 stanovanj.

Janković je postregel še s podatkom, da se je število prebivalcev Ljubljane v zadnjem desetletju povečalo za okoli pet odstotkov oziroma za približno 15 tisoč. To pomeni eno manjšo mestno občino, je ponazoril.

Mestna občina nima dovolj kadrov za izvajanje nadzora

V sklopu sprejemanja novega zakona o gostinstvu, ki naj bi po sedanjih načrtih kratkoročno oddajanje nepremičnin v večstanovanjskih stavbah turistom omejil na največ 60 dni, ljubljanska občina predvideva, da bosta ta dva meseca julij in avgust. Preostale mesece to v Ljubljani torej ne bo dovoljeno. A mestna občina nima dovolj kadrov za učinkovit nadzor, za to bodo potrebni ukrepi države, je še prepričan Janković.

Ta sicer pravi, da je Ljubljana trenutno v največjem razvojnem ciklu v času samostojne države. Trenutno je v različnih fazah okoli 150 mestnih projektov.

Janković, ki je na županskih volitvah prvič slavil leta 2006, pravi, da v svojem delu še vedno uživa. Odločitev glede morebitnega novega mandata bo, kot je napovedal danes, sporočil 9. maja prihodnje leto.