Čeprav so se cene kvadratnega metra novogradnje v Ljubljani lani po podatkih Geodetske uprave gibale od sedem tisoč do kar 12.700 evrov za kvadratni meter, povpraševanje po novih stanovanjih tako v prestolnici kot v večini drugih mest še vedno bistveno presega ponudbo. Po oceni Geodetske uprave so bila praktično vsa lani vseljiva nova stanovanja v Ljubljani kupljena že v predprodaji, torej po cenah, ki so veljale v času sklenitve pogodbe pred dvema letoma ali celo tremi leti. Prodaja že zgrajenih stanovanj je tako prava redkost, kupci pa se morajo zato zanašati na razne vizualizacije in gradbeno dokumentacijo ter upati, da se investicija življenja ne bo sprevrgla v nočno moro. O pasteh pri nakupu novogradnje smo se pogovarjali z odvetnikom Aleksandrom Kumrom, ki opozarja na slabe prakse na trgu, slabo poučenost kupcev in tudi pomanjkljivo zakonodajo.

Kumer pravi, da se kupci novogradenj na njegovo odvetniško družbo v največ primerih obračajo, ker želijo, da jim pripravijo zahtevke za odpravo napak bodisi na posameznih delih, torej individualnih stanovanjih, bodisi splošnih skupnih delih večstanovanjske stavbe – v teh primerih gre za napake na fasadi, razna zamakanja, recimo v garaži, neizvedena ali slabo izvedena dela na okolici in podobno.

Vas iščejo pretežno skupine etažnih lastnikov ali posamezniki?

Največkrat se zgodi, da do nas pristopijo individualni lastniki, ki bi radi odpravili napake na svojih stanovanjih, nato pa se jim pridruži več posameznikov, tako da smo v končni fazi velikokrat na zboru etažnih lastnikov izbrani za to, da začnemo v imenu etažnih lastnikov uveljavljati pozive za odpravo napak tudi na splošnih delih stavbe. Gre namreč za to, da se v veliko primerih poleg napak v stanovanjih pojavljajo tudi napake na skupnih delih stavbe oziroma za to, da so napake na teh delih pravzaprav vir vseh težav.

Napake na skupnih delih stavbe ob prevzemu ugotavlja prvi upravnik, ki ga izbere investitor. Prav tako je investitor povezan z nepremičninsko agencijo, ki prodaja stanovanje. Kako komentirate vedno bolj razširjeno stanje, ko je nepremičninska agencija celo soinvestitorica v projektu? Ali lahko imamo tako agencijo za korektnega posrednika med prodajalcem in kupcem?

Odvetnik Aleksander Kumer opozarja na pravočasno ukrepanje pri uveljavljanju zahtevkov za odpravo napak. Foto: Osebni arhiv Po zakonu o nepremičninskem posredovanju mora agencija nastopati objektivno in obe stranki zastopati enakovredno. Obstaja pa tudi možnost, da nepremičninska agencija nastopa samo kot zastopnik prodajalca ali pa kupca. To je mogoče, ampak nasprotna stran bi morala biti informirana, da agencija zastopa interese samo ene stranke. Če se agencija pojavlja v solastništvu projektnega podjetja, že v osnovi težko govorimo o objektivnosti in enakovrednem zastopanju obeh pogodbenih strank.

Kako dobro so po vaši oceni zavarovani kupci novih stanovanj pri nas? Ali se lahko zgodi, da se investitor izogne sanaciji napak pri gradnji?

Zakon zagotavlja dodatno varnost pri odpravi skritih napak, saj morajo investitorji zagotoviti bančne garancije banke, da bo na zahtevo kupca izplačala določen znesek, če prodajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti odprave napak.

Ali v praksi opažate, da bi se kateri od investitorjev temu izogibal?

Po trenutni zakonodaji je investitorjeva obveznost, da izstavi bančno garancijo. Pogosto pa se v praksi to ne dogaja in se objekti prodajajo brez bančnih garancij in na ta način brez ustreznih zavarovanj kupcu, da se bo v primeru odkritih napak te tudi saniralo.

Kako se lahko to zgodi? Če pustimo ob strani, da je to zakonska obveznost, zakaj bi kdo kupil stanovanje brez bančne garancije?

Povpraševanje na trgu je tako veliko, da se precej kupcev sprijazni tudi s tem dejstvom, čeprav se zavedajo, da je bančna garancija njihova pravica. Obstaja sicer zakonska možnost kupca, da če ni bančne garancije, lahko zadrži del kupnine za stanovanje, ampak v praksi je to težko izvedljivo, saj banke ne želijo dati posojila, če kreditojemalec ne poravna celotne kupnine.

Kaj o bančni garanciji pravi zakon?



Bančna garancija kupce novogradenj ščiti pred stroški sanacije skritih napak, ki bi se pokazale šele čez nekaj časa po prevzemu nepremičnine. Po trenutni zakonodaji je dolžnost prodajalca, da odpravi napake, ki se pokažejo v dveletnem jamčevalnem roku. Zato zakon določa, da mora hkrati z izročitvijo nepremičnine izročiti nepreklicno bančno garancijo banke, s katero se ta zavezuje, da bo na prvi poziv kupca in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se glasi bančna garancija. Bančna garancija se mora glasiti na znesek, ki je enak petim odstotkom kupnine po prodajni pogodbi. Rok veljavnosti bančne garancije mora biti najmanj 26 mesecev, šteto od pridobitve uporabnega dovoljenja.

V praksi sem videl tudi že primere, ko prodajalec zavzame stališče, da če mu kupec ne bo poravnal kupnine v celoti, mu ne bo izročil prodajne pogodbe. Kupca s tem postavi pred odločitev, ali naj prodajalca toži in bo ta spor trajal dve leti, česar si ne more privoščiti, ker rešuje svojo bivanjsko problematiko, ali poravna kupnino v celoti in se sprijazni, da bo moral v primeru ugotovljenih skritih napak tožiti prodajalca. A obeti so v tem primeru slabi, saj bančnih garancij ni, investitorji pa večinoma poslujejo prek projektnih podjetij, ki se lahko v kratkem obdobju izpraznijo.

Kako razširjene so te sporne prakse po vaših izkušnjah?

Rekel bi, da je to najbolj odvisno od regije. V določenih regijah bi rekel celo, da so primeri, ko so izdane bančne garancije, redki.

Sklepal bi, da investitorju, ki ne predloži bančnih garancij, tudi sicer ne gre slepo zaupati, da je objekt zgradil po najvišjih standardih.

Vsaki stranki, ki pride do nas, povemo, da je bančna garancija tista, ki najbolje zavaruje njene interese, če bi se ugotovile napake pri gradnji. Ampak na koncu je odločitev njena – zavedati se moramo, da je izbira omejena in da stranka tudi pri drugih investitorjih verjetno ne bo mogla računati na bančno garancijo.

Zakaj na bančno garancijo ni vezan noben upravni postopek? Čudim se, da na to ni na primer vezana izdaja uporabnega dovoljenja.

Res je, uporabno dovoljenje lahko investitor pridobi, tudi če ni predložil bančne garancije. Ob tem je zanimivo tudi to, da banka kupca stanovanja ne bo kreditirala, če za objekt ni izdana energetska izkaznica, medtem ko se v bančne garancije sploh ne spušča.

Če investitor ni predložil bančne garancije in če je investitor stanovanja zgradil prek projektne družbe, ki je po končani investiciji "prazna", so obeti, da bodo ugotovljene večje skrite napake sanirane, verjetno slabi?

Drži. Redki so taki primeri, da potem želijo pristopiti k sanaciji.

Koliko imate trenutno primerov, ko uveljavljate zahtevke za odpravo skritih napak?

Takih primerov imamo v naši odvetniški družbi več deset.

Te garancije se nanašajo na skrite napake, kako pa je z drugimi napakami, na katere bi naleteli ob prevzemu nepremičnine? Kdo mora poskrbeti za to, da se te napake ne spregledajo?

Ko investitor zgradi večstanovanjski objekt, izbere prvega upravnika. Jasno je, da ko upravnik dobi posel od investitorja, si želi z njim biti v dobrem odnosu. Korak, ko ta upravnik prevzame novozgrajen objekt, je ključen, saj ga pregleda in naredi primopredajo v imenu vseh prihodnjih etažnih lastnikov. Če očitnih napak pri prevzemu ne graja, imajo etažni lastniki težavo. Po zakonu je namreč tako, da je treba očitne napake grajati. Če jih ne grajaš, si izgubil to pravico.

Ena od pogosto spregledanih pravic je uveljavljanje pogodbene kazni za zamudo pri izročitvi nepremičnine. Foto: Bojan Puhek Katere so še pravice, ki se jih po vaših izkušnjah kupci novih stanovanj slabo zavedajo?

Malo kupcev se zaveda možnosti sankcioniranja zamude pri izročitvi nepremičnin. Ko se investitor zaveže, da bo do določenega datuma izročil to nepremičnino, a tega ne stori, nastopi pogodbena kazen za zamudo. Običajno gre za pol odtisočka kupnine za vsak dan zamude (pri 300 tisoč evrih je to 150 evrov, op. a.). Večina kupcev se tudi ne zaveda, da izročitev nepremičnine ne nastopi takrat, ko dobijo ključe stanovanja, ampak takrat, ko se izpolnjeni pogoji po zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). Eden od teh pogojev je tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. Če nepremičnina tega dovoljenja nima, je investitor še vedno v zamudi, kupcu pa pripada pogodbena kazen.

Ob tem bi opozoril na pravilno in pravočasno pravno podporo, saj so roki za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov kratki, če se ti ne upoštevajo, pa lahko sledi izguba te pravice.

Večina stanovanj se danes proda, še preden se sploh začnejo graditi. Mnogi investitorji zanimanje med kupci zbirajo celo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Kaj bi svetovali kupcem, ki vse bolj kupujejo stanovanja na podlagi lepih slik?

Zakonodaja omogoča, da po pridobljenem gradbenem dovoljenju investitor začne prodajati še nedokončano nepremičnino. Investitor prodaja renderje in projekte, ki v praksi še niso izvedeni, kupci pa na tej podlagi že podpisujejo prodajne pogodbe ali predpogodbe. Težava nastane, ker v vmesnem času, ko investitor še gradi, zakonodaja omogoča spremembe tako imenovane dokumentacije PID (projektne dokumentacije izvedenih del, op. a.), kar lahko zelo vpliva na končno izvedbo projekta.