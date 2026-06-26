Spor za Bežigradom, osumljencu zasegli plinsko orožje #video

Ljubljanske policiste so v četrtek obvestili o dogodku na območju Bežigrada, kjer naj bi se sprlo več oseb. Po prvih informacijah naj bi imel eden izmed udeležencev pri sebi orožje, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Ob prihodu na kraj dogodka so policisti izsledili osumljenca, ki je v rokah držal orožje. Večkrat so ga pozvali, naj ga odloži, moški pa je njihove ukaze upošteval in orožje odvrgel. Policisti so ga nato z uporabo prisilnih sredstev obvladali ter mu orožje zasegli.

Po dozdajčnjih ugotovitvah naj bi osumljenec uporabil plinsko orožje. V dogodku ni bil nihče poškodovan, orožja oziroma drugih nevarnih predmetov pa v dogodku niso uporabili, so še navedli pri policiji.

Za osumljenca so policisti odredili pridržanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Preiskava dogodka še poteka, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo vse okoliščine. O svojih ugotovitvah bodo policisti obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.