V Splošni bolnišnici Celje opozarjajo na primer, v katerem so se neznane osebe po telefonu lažno predstavljale kot zaposleni bolnišnice ter skušale pridobiti zaupanje starejših občanov.

Po navedbah bolnišnice so se storilci v konkretnem primeru predstavljali kot zaposleni na Kardiološkem oddelku ter napovedovali obisk na domu zaradi izvedbe ultrazvočne preiskave vratnih žil. Ko so svojci preverjali verodostojnost klica in zahtevali dodatna pojasnila, so neznanci pogovor prekinili. Na nadaljnje klice na uporabljeno telefonsko številko se niso več odzivali.

V bolnišnici poudarjajo, da takšnih obiskov na domu ne izvajajo. Obiske na domu opravljajo izključno člani mobilnega paliativnega tima, vsi zaposleni pa se pri svojem delu vedno izkažejo z uradno službeno identifikacijo.

"Če vas obišče oseba brez ustrezne identifikacije ali imate kakršenkoli dvom o njeni istovetnosti, je ne spuščajte v svoj dom," opozarjajo v bolnišnici.

Ob tem pozivajo javnost, naj o tovrstnih poskusih zavajanja obvesti predvsem starejše sorodnike, sosede in prijatelje, saj so ti pogosto tarča različnih goljufij in prevar.

Kako je potekal poskus prevare?

Kot navaja zapis na družabnem omrežju Facebook, je neznana ženska, ki se je predstavila kot Aleksandra, poklicala starejšega občana in mu povedala, da bo na njegovem domu opravila ultrazvočno preiskavo vratnih žil. Ko je njegova hči želela preveriti, kdo organizira pregled, je sogovornica sprva zatrjevala, da je vse organizirano, šele po večkratnem vprašanju pa navedla, da jo pošilja Kardiološki oddelek SB Celje.

Ker je hči posumila, da gre za prevaro, je informacijo preverila v bolnišnici, kjer so potrdili, da takšnih pregledov na domu ne izvajajo. Naslednji dan je starejšega občana poklicala še druga ženska z druge telefonske številke in se želela dogovoriti za termin obiska. Ko ji je povedal, da vedo, da gre za prevaro, je takoj prekinila klic.