Spletna prevara: ženska ostala brez 10 tisoč evrov

Šmarski policisti obravnavajo primer spletne goljufije, v kateri je oškodovanka izgubila okoli 10 tisoč evrov.

Po podatkih policije je žensko po telefonu kontaktiral neznanec, ki jo je prepričal, da jo na kripto računu čaka dobiček. Da bi domnevna sredstva lahko prejela, ji je poslal spletno povezavo, prek katere je pridobil dostop do njenega bančnega računa.

Storilec je nato z njenega računa odtujil približno 10 tisoč evrov.

Policija ob tem opozarja, da so spletne goljufije v porastu. Občanom svetujejo veliko previdnost pri komunikaciji z neznanci, ki po telefonu, elektronski pošti ali prek družbenih omrežij ponujajo različne finančne priložnosti ali zahtevajo dostop do osebnih oziroma bančnih podatkov.

Priporočajo, da uporabniki ne odgovarjajo na sumljiva elektronska sporočila, ne nakazujejo denarja neznanim osebam ter ne odpirajo priponk in ne klikajo na povezave iz nepreverjenih virov. Sumljiva sporočila naj označijo kot vsiljeno pošto ali jih izbrišejo.