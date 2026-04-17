Petek, 17. 4. 2026, 16.52

Sova zanika ugibanja o nabavi geolokacijskih orodij, s katerimi naj bi sledili Stevanoviću

Sova zatrjuje, da navedbe in ugibanja o nabavi geolokacijskih orodjih ne držijo.

Sova zatrjuje, da navedbe in ugibanja o nabavi geolokacijskih orodjih ne držijo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) v celoti zanika navedbe in ugibanja o nabavi geolokacijskih orodij, s katerimi naj bi ugotovili stik med predsednikom Resnice Zoranom Stevanovićem in poslovnežem Darijem Južno.

Publicist Bojan Požar je namreč na omrežju X zapisal, da naj bi Sova po neuradnih informacijah od izraelskega podjetja NSO Group kupila orodje Landmark. "Gre za poseben program, kamor se vpišejo različne telefonske številke, ki potem opozori, če so vpisane telefonske številke zaznane na isti lokaciji," je zapisal Požar, povzeli pa so ga tudi nekateri mediji.

Ob tej navedbi je zapisal tudi, da "če logično sledimo razkritju Zorana Stevanovića o domnevnem sledenju Sove ter srečanju v dolenjski zidanici, da je nekdo na Sovi v program Landmark vpisal mobilni telefonski številki Stevanovića in poslovneža Darija Južne, program je zaznal njun stik, informacija o tem pa je nato prišla do izbranih oz. 'pravih' novinarjev".

Požarjev zapis je delil tudi prvak SDS Janez Janša. "Politična policija kot orodje organizirane kriminalne združbe, zamaskirane v 'levico'," je ob tem pripomnil.

Ob tem so dodali, da so pristojnosti Sove jasno določene v zakonu o Sovi, prav tako tudi pogoji za izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov. "Agencija deluje v okviru veljavne zakonodaje z jasno opredeljenim ciljem – zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in njenih vitalnih interesov," so še zapisali v izjavi.

