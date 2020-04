Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodba 38-letnega Primorca Mihe Bratca, ki je zbolel za boleznijo covid-19, je nov dokaz, da bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus, ne prizadene samo starejših in ljudi s predhodnimi obolenji.

Na Radiu Koper so predstavili zgodbo 38-letnega Novogoričana Mihe Bratca, ki se na infekcijski kliniki zdravi zaradi bolezni covid-19.

Kako je Covid19 doživljal 38-letnik, ki je bil zaradi kritičnega stanja intubiran in mehansko ventiliran na Infekcijski kliniki.

Infekcijski kliniki.https://t.co/e8qmBPtlOi — UKC Ljubljana (@ukclj) April 26, 2020

Kljub temu, da je mlad in relativno zdrav, se je soočil z vrsto zapletov. Na infekcijski kliniki, kjer se še vedno zdravi, je dva tedna preživel v umetni komi, izgubil je 15 kilogramov in se moral na novo naučiti hoditi.

Zbolelo vseh 12 ljudi na zabavi

Kot je povedal za Radio Koper, se je z novim koronavirusom še pred razglasitvijo karantene okužil na Dunaju, kjer se je udeležil zabave, na kateri so proslavili doktorat kolegice.

Na zabavi je bilo 12 ljudi, eden izmed njih je kašljal, se spominja Bratec. Naslednji teden so zboleli vsi udeleženci zabave, a vsak s svojimi simptomi.

Sprva jim sam ni posvečal večje pozornosti, ko pa so pri mami dekleta, ki je praznovala, ugotovili okužbo, se je testiral tudi sam. Izkazalo se je, da je tudi on pozitiven, v celotni zgodbi pa jo je odnesel najslabše. Kar dva tedna je preživel v umetni komi in na respiratorju, moral se je naučiti ponovno hoditi, izgubil je kar 15 kilogramov.

"Sem živ dokaz, da koronavirus ne izbira"

"Sem zunaj vseh statistik, vse logike. Sem živ dokaz, da koronavirus ne izbira in da lahko za težko obliko zboli tudi popolnoma zdrav in mlad človek," je Bratec iz bolniške postelje pripovedoval novinarki Radia Koper.

Pri zdravljenju so mu pomagali z zdravilom remdesivir, ki ga je Slovenija pridobila z Japonske. Gre za japonsko zdravilo za zdravljenje gripe, ki pa se je izkazalo kot učinkovito tudi pri zdravljenju bolezni covid-19.

Bratec, ki se je iz kome prebudil na velikonočno nedeljo, se je ob tej priložnosti javno zahvalil zdravstvenemu osebju za odlično obravnavo in pomiril sodržavljane: ko ste res v krizi in visite na nitki, ste v zelo dobrih rokah.