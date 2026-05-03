D.K.

Šibenik avtomobil voznik sprehod pes policija Hrvaška

Šokanten posnetek: 59-letnega lastnika psa že pridržali

Sprehajanje psa v Šibeniku | Foto Facebook/Šibenske šape

Hrvaška policija je zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali danes pridržala 59-letnega moškega. Po družbenih omrežjih je namreč dopoldan zaokrožil posnetek, na katerem je voznik psa na verigi vlekel za avtomobilom po ulicah Šibenika.

V Šibeniku je danes zjutraj odmeval primer domnevnega mučenja živali. Policija je sporočila, da je prejela več prijav občanov, da po Ulici 8. dalmatinske udarne brigade vozi avtomobil s šibenskimi registrskimi oznakami, voznik pa naj bi skozi okno vozila na verigi vlekel psa. Policisti so po prijavah začeli ugotavljati identiteto voznika in okoliščine dogodka, 59-letnika pa so zaradi suma kaznivega dejanja ubijanja ali mučenja živali že pridržali in privedli na policijsko postajo. Kriminalistična preiskava še poteka.

Po poročanju Jutarnjega lista se je šokanten posnetek hitro razširil po Šibeniku, objavila pa ga je tudi Facebook stran Šibenske šape. Ta je pozneje objavila še fotografijo psa, ki ga je voznik vlekel za avtomobilom.

Iz objave Šibenskih šap je razvidno, da naj bi šlo za bullmastifa, ki so ga zjutraj našli na Njegoševem trgu v Šibeniku. Pes naj bi za seboj vlekel verigo, ta pa naj bi se zataknila za kolo parkiranega avtomobila, zaradi česar je žival obstala sredi ulice. Prostovoljci so zapisali, da se ljudje zaradi pasme psu niso upali približati, čeprav naj bi bil po njihovih besedah prijazen.

Občani so jim sporočili, da psa in njegovega lastnika poznajo ter da je pes nagnjen k potepanju. Psa naj bi zato najprej privezali za ograjo, društvo pa je objavilo obvestilo, da bi lastnik prišel ponj. Kmalu po objavi so, kot trdijo, v zasebna sporočila prejeli več pretresljivih videoposnetkov. Na njih naj bi bilo razvidno, da lastnik psa ni spravil v avtomobil niti ga ni peš odpeljal domov, temveč ga je na verigi vlekel za avtomobilom.

V društvu so zapisali, da po njihovem mnenju takšno ravnanje pomeni kaznivo dejanje in da mora storilec zanj odgovarjati. Ob tem so poudarili, da kot prostovoljci nimajo pooblastil za vstopanje na zasebna zemljišča ali za odvzem lastniških psov, zato so primer prijavili pristojnim institucijam in ga javno izpostavili. Zapisali so še, da je bil lastnik po njihovih informacijah pridržan, policija pa naj bi jih o nadaljnjem postopanju obvestila naknadno.

Uradnih informacij o tem, ali je bil pes poškodovan oziroma kje je po dogodku, za zdaj ni. Hrvaški kazenski zakonik za usmrtitev živali brez upravičenega razloga, hudo zlorabo, povzročanje nepotrebnih bolečin ali izpostavljanje nepotrebnemu trpljenju predvideva zaporno kazen do dveh let, v določenih primerih pa do treh let. Zakon določa tudi odvzem živali.

