Sojenje v zadevi Kavaški klan prehaja v sklepno fazo

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot treh letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v več ur dolgi zaključni besedi podrobno predstavljal sporočila, ki so si jih prek kriptirane komunikacije izmenjevali domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana in drugi vpleteni v trgovino s prepovedano drogo.

Levašič je sojenje označil kot "edinstveno" in "verjetno tudi neponovljivo" glede na preiskovanje vodstva hudodelske združbe kot tudi ob dejstvu, da je bila komunikacija Sky zasežena v drugem postopku v tujini. Kot je pojasnil, tožilstvo dokazni postopek gradi na izpovedi skesanca in zaščitene priče Darka Nevzatovića, na kriptirani komunikaciji Sky in na tajnem opazovanju. "Temeljno vodilo za tožilstvo je vedno resnica in zakonitost," je poudaril.

Sodni postopek je po njegovem razkril, da je šlo pri trgovini s prepovedano drogo v tej zadevi za obsežen hudodelski načrt in njegovo hitro izvrševanje po večjem delu Evrope. Ker so obtoženi kazniva dejanja izvajali v več državah, pa je bilo v operaciji organov pregona potrebno tudi mednarodno sodelovanje.

Od člana Kavaškega klana do tajnega sodelavca policije

Glede zaščitene priče Nevzatovića, ki je bil sprva član Kavaškega klana, leta 2020 pa je postal tajni sodelavec policije, je poudaril, da se je za sodelovanje s policijo odločil prostovoljno, v to pa ga je vodila osebna stiska. "Njegova ogroženost je bila realna, njegovo življenje pa po razkritju v resni nevarnosti," je poudaril Levašič.

Tožilec je sicer danes več ur podrobno predstavljal sporočila, ki so si jih med seboj preko kriptirane komunikacije izmenjevali obtoženi, pri tem pa si je pomagal z obsežno powerpoint predstavitvijo, ki je vsebovala 310 prosojnic.

Iz komunikacije izhaja, da so si domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana izmenjali več sto tisoč sporočil o trgovini s prepovedano drogo, odjemalcih, razdelitvi denarja iz trgovine z drogo, prenosih droge po Evropi in njenem prevozu iz Južne Amerike v Evropo, pa tudi načrtih za likvidacijo Nevzatovića, umoru Danijela Božića in poskusu umora Žarka Tešanovića v Ankaranu, nakupih orožja itn.

Prihodnjo sredo nadaljevanje zaključne besede

Komunikacija je zajemala tudi fotografije droge, denarja, kurirjev, orožja, je našteval Levašič. Danes z zaključnimi besedami sicer še ni končal, zato bo z njimi predvidoma nadaljeval naslednjo sredo, ko bo zaključne besede predvidoma predstavila tudi obramba.

Tožilec je danes v sodni spis vložil tudi predlog za odreditev pripora za obtožene Klemna in Blaža Kadivca in Drejca Kovača. Sodni senat pa je zavrnil predloge obrambe za zaslišanje tožilke Mateje Gončin, skesanca Alena Bajca in še nekaterih drugih prič.

Zavrnil je tudi danes podane nove dokazne predloge bratov Blaža in Klemna Kadivca. Sodišču sta med drugim ponovno predlagala izločitev vseh dokazov iz komunikacije Sky, saj menita, da se v postopku nista imela možnosti učinkovito izjasniti glede omenjenih dokazov, zato obramba v tem delu ni bila mogoča. Sodišču sta predlagala tudi, da postopek prekine in se za razjasnitev nekaterih vprašanj obrne na Sodišče EU.

Dokazni postopek zoper domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, njegovega brata Blaža in še dvanajst obtoženih v tej zadevi tako prehaja v sklepno fazo. Tožilstvo domnevnim članom klana očita, da so med letoma 2018 in 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo.