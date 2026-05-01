Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ka. N.

Petek,
1. 5. 2026,
10.06

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

So se napovedi uresničile? To je znano.

pozeba, zima, zmrzal | Nizke vrednosti so za začetek maja precej neobičajne, še posebej ob dejstvu, da smo že globoko v pomladnem obdobju. | Foto STA

Nizke vrednosti so za začetek maja precej neobičajne, še posebej ob dejstvu, da smo že globoko v pomladnem obdobju.

Foto: STA

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, praznično prvomajsko jutro je bilo po Sloveniji izjemno hladno s temperaturami, ki so marsikje padle pod ledišče in bolj spominjale na pozno zimo kot na začetek maja.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so se temperature danes zjutraj ponekod spustile skoraj do štirih stopinj pod ničlo. Najhladneje je bilo v Slovenj Gradcu, kjer so izmerili –3,7 stopinj Celzija, v Ratečah pa –3,5 stopinj Celzija (°C).

Pod lediščem so se temperature zadržale tudi drugod po državi. Na Brniku so ob osmi uri zjutraj namerili –2,4 °C, v Kočevju –2,7 °C, v Novem mestu pa –0,7 °C. Tudi prestolnica ni ušla mrazu; v Ljubljani je bilo le okoli 1,5 °C nad ničlo.

Takšne vrednosti so za začetek maja precej neobičajne, še posebej ob dejstvu, da smo že globoko v pomladnem obdobju. Hladno jutro so občutili predvsem tisti, ki so se na praznik dela odpravili na zgodnje izlete ali tradicionalna kresovanja zaključili v jutranjih urah.

Kakšno bo vreme na praznični konec tedna?

Čez dan se bo vreme vendarle nekoliko otoplilo. Danes bo večinoma jasno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 °C, na Goriškem lahko tudi do 23 °C.

Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Jutranje temperature bodo sicer še vedno razmeroma sveže, med 0 in 7 °C, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 21 do 24 °C.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo jasno vreme, burja ob Jadranu pa bo postopno ponehala.

V prihodnjih dneh se obeta še več sonca in višje temperature. V nedeljo bo sončno in še nekoliko topleje, podobno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek. Zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda pa bo občasno prineslo nekaj koprenaste oblačnosti.

Vročina, vročinski val, sonce
Novice Vremenarji svarijo Evropo: Česa takega še nismo videli
Vreme. Slana. Zmrzal. Ivje.
Novice Sprememba vremena: dež in občutna ohladitev, ponekod možna tudi slana
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte
Novice Vremenski preobrat: danes do 25 stopinj Celzija, že jutri nas čaka to
Reka, Savinja
Novice Arso svari: Ni še konec, stanje se bo še zaostrovalo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

