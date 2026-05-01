So se napovedi uresničile? To je znano.

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, praznično prvomajsko jutro je bilo po Sloveniji izjemno hladno s temperaturami, ki so marsikje padle pod ledišče in bolj spominjale na pozno zimo kot na začetek maja.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so se temperature danes zjutraj ponekod spustile skoraj do štirih stopinj pod ničlo. Najhladneje je bilo v Slovenj Gradcu, kjer so izmerili –3,7 stopinj Celzija, v Ratečah pa –3,5 stopinj Celzija (°C).

Pod lediščem so se temperature zadržale tudi drugod po državi. Na Brniku so ob osmi uri zjutraj namerili –2,4 °C, v Kočevju –2,7 °C, v Novem mestu pa –0,7 °C. Tudi prestolnica ni ušla mrazu; v Ljubljani je bilo le okoli 1,5 °C nad ničlo.

Takšne vrednosti so za začetek maja precej neobičajne, še posebej ob dejstvu, da smo že globoko v pomladnem obdobju. Hladno jutro so občutili predvsem tisti, ki so se na praznik dela odpravili na zgodnje izlete ali tradicionalna kresovanja zaključili v jutranjih urah.

Kakšno bo vreme na praznični konec tedna?

Čez dan se bo vreme vendarle nekoliko otoplilo. Danes bo večinoma jasno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 °C, na Goriškem lahko tudi do 23 °C.

Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Jutranje temperature bodo sicer še vedno razmeroma sveže, med 0 in 7 °C, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 21 do 24 °C.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo jasno vreme, burja ob Jadranu pa bo postopno ponehala.

V prihodnjih dneh se obeta še več sonca in višje temperature. V nedeljo bo sončno in še nekoliko topleje, podobno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek. Zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda pa bo občasno prineslo nekaj koprenaste oblačnosti.